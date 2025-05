A Castiglione Olona una lezione speciale di karate

NOTIZIARIO UISP del 14 maggio 2025

KARATE – Un maestro speciale

.

Il rapporto iniziato nel 1990 tra il gruppo karate Uisp Lombardia ed il maestro Paolo Lazzarini ha contribuito alla crescita tecnica ma soprattutto dei significati più profondi dell’arte del karate. La vita di Paolo Lazzarini – allievo del grandissimo maestro Shirai scomparso da poco – 8 anni fa è stata stravolta da un ictus: lui super dinamico si è trovato in un corpo per metà paralizzato. Il maestro avrebbe potuto fare una vita tranquilla e invece no.

Con le poche possibilità residue e con molta fatica ha ripreso ad insegnare prima nella sua palestra di Reggio Emilia e con un grande supporto dei suoi allievi poi ha ripreso l’insegnamento di alto livello. Lazzarini ha quindi iniziato a raccontare la sua storia a giovani e ad attempati maestri, anche con ironia, per poi proseguire con allenamenti sempre centrati sul gruppo. Esigente e meticoloso sui dettagli, scaldando sempre il cuore dei partecipanti ai suoi stage. Anche a Castiglione Olona, nella palestra di Sks, è andata così domenica scorsa, e alla fine tutti stravolti dalla stanchezza ma soddisfatti. Grazie maestro!

VARESE – Uisp a EcoRun, due giorni in piazza Montegrappa

Lo scorso fine settimana la presidente di Uisp Rita Di Toro e il vice Pierluigi Mascetti sono stati con un gazebo informativo in piazza Monte Grappa a Varese per parlare di Uisp e di Velgranda, riscuotendo un grandissimo successo. Affianco a Uisp, l’associazione Malawi nel cuore. Tanti gli amici che sono passati per un saluto, tra cui il sindaco Davide Galimberti, l’assessore Stefano Malerba, il consigliere provinciale del PD Michele Di Toro. Viva lo sport per tutti, nessuno escluso.

DANZA – Vision on Stage a Cassano Magnago

Sabato 10 e domenica 11 maggio il Backstage Studio by Genesi asd affiliata Uisp, al teatro di Cassano Magnago, ha portato in scena lo spettacolo di fine anno “Vision on stage” , un viaggio tra musical e serie Tv che ha entusiasmato il pubblico. Entrambe le repliche hanno registrato il tutto esaurito. Emozione, talento e creatività hanno reso l’evento un vero trionfo, arricchito anche da esibizioni canore dal vivo.