Aperte le prenotazioni per il Festival della Meraviglia a Laveno Mombello

Venerdì 16 maggio si apriranno ufficialmente le danze della terza edizione del Festival della Meraviglia, che fino a domenica 18 maggio – e con eventi che continueranno fino al 1° giugno – trasformerà Laveno Mombello in un crocevia di idee, emozioni, visioni e linguaggi.

Nel cuore dell’edizione 2025 vibra una domanda fondamentale: cosa accade quando attraversiamo un confine? Il Festival invita a pensare il confine non come limite, ma come soglia, luogo fertile d’incontro – tra scienza e arte, tra individui e comunità, tra il mondo che conosciamo e ciò che ancora ci sfugge.

Vi invitiamo di visitare il ricco programma sul sito www.festivaldellameraviglia.org, dove è anche possibile inviare in anticipo domande ai relatori attraverso i moduli di prenotazione. Suggeriamo vivamente di prenotare, soprattutto per le tre serate che sono a pagamento.

Il Festival della Meraviglia è promosso dall’Associazione Casanova APS, in partenariato con il Comune di Laveno Mombello, con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto e con il sostegno della Comunità della Meraviglia – che sostiene il Festival dalla sua prima edizione tramite una donazione.