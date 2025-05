Festival della Meraviglia, tre giorni di eventi a Laveno per stupirsi e riflettere

Il 16, 17 e 18 maggio e fino al 1 giugno, Laveno Mombello ospita la terza edizione del Festival della Meraviglia: l’evento culturale che invita a esplorare i confini come spazi di incontro e riflessione. Il festival propone un programma ricco di incontri, performance, dialoghi e installazioni, dislocati in luoghi simbolici del paese come Villa Frua, Palazzo Perabò e le rive del Lago Maggiore.

Ideato dal climatologo e divulgatore scientifico Frank Raes, il tema di questa edizione è “In volo sui confini“. Nel corso del festival, relatori, imprenditori, artisti e attivisti dialogheranno per cercare di considerare i confini da un punto di vista nuovo: non più solo come barriere, ma come punto di incontro e di condivisione tra le persone.

Arte, scienza, filosofia, musica, scuola, impresa, AI, sostenibilità. Il Festival propone un programma multidisciplinare con ospiti da Austria, Belgio, Svizzera, Israele, Italia e Stati Uniti, e un format ormai consolidato: conferenze con relatori di spicco, mostre, spettacoli, concerti, attività didattiche “off scuola” e incontri “a tu per tu” che favoriscono l’ascolto e il dialogo diretto.

Per ulteriori informazioni e per consultare il programma completo, è possibile visitare il sito ufficiale del festival.

Il Festival della Meraviglia 2025 è promosso da: Associazione Casanova APS: www.museocasanova.it. In partenariato con il Comune di Laveno Mombello. Con il contributo della Fondazione Comunitaria del Varesotto. Con il sostegno della Comunità della Meraviglia.