Incidente tra un’auto e una moto a Cassano Magnago, cinque persone coinvolte

Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 3 maggio, a Cassano Magnago. Erano da poco passate le 18.30 quando in via Marconi un’auto e una moto sono entrate in collisione in circostanze ancora da chiarire. L’impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ribaltamento dell’autovettura coinvolta.

Nell’incidente sono rimaste coinvolte cinque persone. Tra queste una ragazza di 16 anni, un giovane di 20, un uomo di 47, una donna di 68 e un quinto uomo, la cui età non è stata resa nota.

Sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Busto Arsizio per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre ai Vigili del Fuoco di Varese, impegnati nelle delicate operazioni di messa in sicurezza dei mezzi e di assistenza alle persone coinvolte. Le squadre di soccorso sanitario hanno operato con due ambulanze e l’auto medica.

Delle cinque persone a bordo dei mezzi una sola è rimasta ferita in modo serio ed è stata trasportata in codice giallo all’Ospedale di Circolo di Varese.

Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

(Ringraziamo il nostro lettore Gionata per le immagini)