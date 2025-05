Paola Venturini nuova presidente del Centro storico italiano

Si è svolta, presso la sede gentilmente concessa dall’ANMIG di Varese, l’assemblea elettiva del Centro Storico Italiano, associazione di promozione sociale attraverso il volontariato e affiliata al Centro Turistico Giovanile, di cui costituisce articolazione territoriale. I soci hanno approvato il resoconto, del presidente uscente Pietro Panzera, relativo all’anno 2024. (disegno di Antonio De Blasi)

In apertura, Panzera ha ricordato le finalità e il curriculum di questa associazione che opera a Varese dal 2019. Alla fine del suo intervento si è dichiarato soddisfatto dei risultati raggiunti e del fatto che con l’aiuto degli altri soci sono maturate le condizioni per il passaggio del testimone. Da qui la proposta di eleggere un nuovo presidente. I soci accogliendo la proposta hanno eletto Paola Venturini, che ha accettato con entusiasmo. Primo impegno: la serata in memoria di Giovanni Falcone, che si terrà venerdi 23 maggio a partire dalle 17 e 30 in Piazza Cacciatori delle Alpi.