A Germignaga e Ispra divertimento e solidarietà con le opere di Molière

Venerdì 13 giugno e domenica 15 giugno due serate di grande divertimento e di solidarietà con lo spettacolo a cura del Club del Teatro del JRC di Ispra “George Dandin o il marito confuso” di Molière.

Una commedia dal ritmo incalzante, divertente e satirica allo stesso tempo, in cui assisteremo alle disavventure di un ricco contadino tormentato dall’ossessione del tradimento coniugale e a cui capiterà di tutto e di più. Un’opera che ci farà ridere di gusto, ma anche riflettere su temi importanti quali la differenza tra classi sociali, il valore che si dà al denaro e la ribellione di una giovane che non accetta un matrimonio combinato, il tutto con un fine nobile sostenere l’operato di Anemos Italia, l’Associazione con sede a Germignaga, nata per prevenire e contrastare stalking, violenza di genere, bullismo e disagio sociale che sta sempre più diventando un significativo punto di riferimento per la prevenzione di ogni forma di discriminazione.

Lo spettacolo, come detto, è realizzato dal Club di Teatro del JRC di Ispra scuola di teatro e compagnia tra le più storiche della Provincia di Varese, in scena dal 2006, e che fa dell’internazionalità una delle caratteristiche principali avendo da sempre accolto e divertito appassionati originari dai vari angoli dell’Europa.

Il Club di Teatro del JRC di Ispra è da sempre un luogo aperto a tutti, non solo ai dipendenti del terzo hub più grande della Commissione europea, un luogo dove poter socializzare, arricchirsi e fare teatro.

In scena: Donatella Catalano, Fenia Katsanou, Maristella Meneghello, Eleni Petra, Paolo Pizziol, Gian Luigi Ruzzante e Fenia Tsompanopoulou, la regia dello spettacolo è curata da Lidia Eseleva e Claudio Cadario di Youkali Teatro. Ingresso ad offerta libera.

Info e prenotazioni info@eurartccr.com