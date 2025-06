A Varese un forum per prevenire le dipendenze giovanili: esperti, istituzioni e scuola insieme contro l’abuso di droga

In occasione della Giornata internazionale contro l’abuso e il traffico illecito di droga, istituita dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, che verrà celebrata il 26 giugno 2025, la Prefettura, la Provincia di Varese, l’ATS Insubria, l’Ufficio Scolastico Territoriale e la Camera di Commercio di Varese hanno organizzato un forum informativo-formativo dedicato a tutti coloro che si rapportano con i giovani.

Il convegno, che si svolgerà martedì 17 giugno 2025, a partire dalle ore 8.30 a Varese, presso le Ville Ponti – Sala Napoleonica ha lo scopo di affrontare il tema con la collaborazione tra enti e uffici pubblici (istituzioni scolastiche, forze dell’ordine, sistema dei servizi sociosanitari territoriali, ecc.), famiglie, società civile e società economica.

Il programma del convegno

TESSERE LA RETE. APPROCCI PREVENTIVI E INTEGRATI CONTRO LE DIPENDENZE GIOVANILI

8.30 – Accoglienza a cura degli studenti dell’Istituto Superiore L. Einaudi di Varese

9.00 – Saluti istituzionali:

Ore 9.30 – Modulo 1: Introduzione e Inquadramento Psico-Sociale

Relatore: Dott. Simone Feder, educatore e psicologo, coordinatore dell’area “Giovani e Dipendenze” della comunità “Casa del Giovane” di Pavia

“Nuovi sguardi per interventi più appropriati: comprendere il mondo giovanile e prevenire il disagio”.

Relatrice: Dott.ssa Giovanna Beretta, Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Varese

“Importanza dell’intervento precoce mediante l’intercettazione dei segnali deboli”.

10.00 – Modulo 2: Droghe e conseguenze psicofisiche

Relatore: Prof. Giulio Maira, Neurochirurgo, esperto del Dipartimento Antidroghe – Membro del Comitato Nazionale di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita (Presidenza del Consiglio dei Ministri) – (in videocollegamento).

“Effetti delle sostanze stupefacenti ‘leggere’ – in particolare della Cannabis – sul cervello in via di sviluppo degli adolescenti”

10.20 – Saluti degli Assessori regionali e di altre personalità istituzionali presenti

10.50 – Modulo 3: Aspetti legali e contrasto allo spaccio

Polizia di Stato – Questura di Varese

Relatrice: Dott.ssa Angela De Santis, Primo Dirigente della Polizia di Stato

“Droga: conseguenze sul futuro dei giovani”

Comando Provinciale Carabinieri di Varese

Relatore: Tenente Colonello Alessandro Giuliani

“Spaccio nei boschi in provincia di Varese: analisi e azioni di contrasto”

Comando Provinciale Guardia di Finanza di Varese

Relatore: Ten. Gabriele Romano – Gruppo G.d.F. Malpensa

“L’evoluzione dei confini nel traffico della droga: strategie e modelli di prevenzione nel contrasto al traffico di stupefacenti in transito negli spazi doganali”

Relatore: Avv. Andrea Boni – Consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Varese

“Il trattamento sanzionatorio e le tutele nel sistema del processo minorile”

11.30 – Modulo 4: Comunicare per Prevenire e Costruire Resilienza

Relatrice: Prof.ssa Katia Cattaneo, Ufficio Scolastico Territoriale.

“Dall’aula alla comunità: come la scuola costruisce prevenzione e resilienza”

Relatori: Docenti dell’Università degli Studi dell’Insubria:

Prof.ssa Paola Biavaschi – Delegata all’uguaglianza di genere e alle pari opportunità;

Prof.ssa Camilla Callegari – Delegata alla Disabilità e al Benessere psicologico;

Prof. Paolo Bozzato – Psicologo, psicoterapeuta

“Parole che proteggono: il potere della comunicazione nella prevenzione dalle dipendenze giovanili”.

Relatrice: Prof.ssa Eliana Minelli – Professoressa associata di organizzazione aziendale presso l’Università Liuc di Castellanza

“Modelli di ruolo e leadership educativa nella prevenzione delle dipendenze”

Relatore: Don Franco Gallivanone, Vicario dell’Arcivescovo di Milano per la Zona di Varese

“I luoghi di aggregazione (centri giovanili, oratori, ecc.), un argine alla solitudine e alle dipendenze”

Relatore: dott. Marco Riva, Presidente del Comitato Regionale del CONI Lombardia

“Lo sport come strumento educativo e preventivo: promuovere una cultura della prevenzione e del benessere tra i giovani – rafforzare la collaborazione tra istituzioni e realtà sportive”

Relatore: Dott. Alessandro Invernici, Vicepresidente dell’associazione socio-educativa “Ragazzi on the road”

“Prevenire attraverso l’impatto reale – Un modello educativo fondato sull’esperienza, la relazione e la responsabilità condivisa”

12.50 – Domande e/o interventi del pubblico

13.15 – Conclusione e Saluti

Pausa pranzo a cura degli studenti dell’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Gallarate

Modera gli interventi:

Dott.ssa Anna Botter – Giornalista professionista e comunicatrice

SPAZIO INFORMATIVO E SPORTIVO (Durante la pausa)

Durante la pausa saranno allestiti desk informativi a cura di alcune società sportive del territorio, con materiali e referenti delle discipline con forte tradizione a Varese:

Canottaggio – Società Canottieri Varese A.S.D

Hockey su ghiaccio – Acinque Ice Arena – Palaghiaccio di Varese -Varese Crazy Bees

Nuoto – Acinque Ice Arena – Palaghiaccio di Varese

Rugby – Associazione Sportiva Rugby Varese

Ciclismo – Società Ciclistica Alfredo Binda

Freccette – Dart Team Beta

Basket – Wheelchair Basketball

Obiettivo: far emergere lo sport come leva fondamentale per la costruzione dell’identità, dell’autodisciplina e dell’integrazione sociale. I giovani avranno l’opportunità di conoscere l’offerta formativa sportiva locale e avvicinarsi a percorsi di crescita individuale attraverso lo sport.

PROGRAMMA DEL POMERIGGIO

14.15 – Ripresa lavori

Relatore: Marco Ambrosetti – Presidente della Banda Musicale G. Verdi di Capolago A.P.S.

“La musica bandistica come alternativa positiva – Le dipendenze ti tolgono il ritmo, la musica te lo restituisce”

Relatrice: Dott.ssa Lisa Impagliazzo – Responsabile Struttura Semplice Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali – ATS Insubria

“Gli interventi validati efficaci nel contesto scolastico per la prevenzione delle dipendenze”

Relatrice: Dott.ssa Chiara Federigi – Responsabile Struttura Semplice Dipartimentale Gestione Monitoraggio Progettualità, Famiglia e Fragilità.

“Prevenire il disagio, costruire opportunità: l’impegno di ATS Insubria in favore di adolescenti e giovani adulti”

Relatore: Dott. Luca Ferlin, Tossicologo Forense, Responsabile Struttura Semplice Tossicologia e Biochimica, Laboratorio Analisi ASST Lariana.

“Alcool e sostanze psicoattive: falsi miti e pericoli reali”

Relatore: Dott. Claudio Tosetto – Responsabile f.f. SC Servizio di Prevenzione e Cura delle Dipendenze – ASST Sette Laghi

“E ADESSO ASCOLTIAMOLI … ASCOLTIAMOCI. L’esperienza di Con-t@tto / Centro Dipendenze Giovanili dell’ASST Sette Laghi: ascolto, counseling e trattamento del disagio giovanile correlato con il mondo delle dipendenze”

Relatore: Dott.ssa Simona Nicolini, Direttrice Struttura Complessa di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza – ASST Valle Olona

Titolo: “Mi vedete?.Una proposta per un territorio di prossimità: modello multidisciplinare per intercettare precocemente il disagio giovanile”.

Relatrice: Dott.ssa Daniela Germi – Responsabile Unità progettazione sociale – Servizi alla Persona Assistente Sociale del Comune di Varese

“La rete territoriale come strumento di prevenzione educativa e sociale”

Relatore: Prof. Pietro Pitruzzello, docente di anatomia presso l’Istituto Superiore Newton di Varese. Presentazione della ricerca svolta dalle V^ classi di Biotecnologie sanitarie su:

“Fentanyl e droghe sintetiche”.

16.25 – Domande e/o interventi del Pubblico;

16.45 – Conclusione e Saluti.

Modera gli interventi:

Dott.ssa Irene Leonardi – Giornalista professionista e comunicatrice

Durante tutto l’evento sarà disponibile l’open bar offerto dalla Camera di Commercio