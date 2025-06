Autolaghi, chiude per una notte l’uscita di Gallarate

I lavori di sistemazione e riqualificazione delle barriere antirumore sulla autostrada dei Laghi – la A8 Milano-Varese – causerà la chiusura dello svincolo di Gallarate (in uscita, per chi proviene da Varese) per alcune ore nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 giugno.

La chiusura inizierà alle ore 22 di mercoledì e proseguirà sino alle 5 del mattino successivo per permettere agli operai di intervenire e completare i lavori previsti.

In alternativa il consiglio è quello di uscire allo svincolo di Busto Arsizio o a quello di Cavaria sulla stessa A8, oppure alla stazione di Besnate che si trova sulla D08, la Diramazione Gallarate-Gattico che porta verso Sesto Calende e la A26.

Si ricorda che, nella stessa notte, ma con orario tra le 21 e le 5, sarà chiuso lo svincolo di Legnano, in uscita da Varese, anche in questo caso per consentire i lavori di manutenzione delle barriere antirumore.