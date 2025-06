Beethoven, Mozart e Vivaldi: l’orchestra giovanile inaugura Broletto Classico a Gallarate

È diventato un appuntamento atteso e significativo quello che, ogni anno, segna l’apertura della rassegna Broletto Classico a Gallarate. Domenica 22 giugno alle 21, il cortile del Palazzo Broletto tornerà a risuonare di musica con il concerto inaugurale della quinta edizione, affidato – come da tradizione – all’orchestra giovanile interprovinciale (foto in alto). Un evento che non è soltanto spettacolo, ma anche e soprattutto il risultato tangibile di un lungo e appassionato percorso formativo.

Fondata nel 2012, l’orchestra coinvolge oggi oltre quaranta studenti tra i 13 e i 28 anni, provenienti da Licei musicali, Conservatori e Scuole di Musica della provincia di Varese e delle aree limitrofe – Como, Milano, Novara – uniti dalla voglia di crescere attraverso la musica. I ragazzi partecipano attivamente anche a percorsi di PCTO (ex alternanza scuola-lavoro), e sono guidati da un team di docenti e direttori che li accompagna passo dopo passo nell’esplorazione del repertorio sinfonico.

Il concerto del 22 giugno rappresenta un momento importante per questi giovani musicisti, non solo perché conclude idealmente l’anno scolastico, ma perché segna una tappa fondamentale del loro percorso artistico. Dopo aver affrontato in passato la Prima Sinfonia di Beethoven, quest’anno è toccato alla celebre Quinta: se negli anni scorsi era già stato proposto il primo movimento, questa volta il pubblico potrà ascoltare i tre movimenti rimanenti, portati in scena con la determinazione e l’entusiasmo di chi affronta le grandi sfide con passione autentica.

Non mancheranno altri brani di Beethoven, con estratti dal Terzo e dal Quinto concerto per pianoforte. Solista nel Terzo sarà il giovanissimo Gabriele Rizzo, talento emergente e allievo del Maestro Plano, mentre il Quinto vedrà protagonista il Maestro Pennuto, accompagnato dalla bacchetta di Davide Cocito, giovane direttore diplomato al Conservatorio di Milano.

Il programma si arricchisce poi di una lunga e interessante serie di interventi solistici. Si ascolteranno le voci dei singoli talenti dell’orchestra, a cominciare dal primo violino Alice Katagiri e da Zou Tong Yun, impegnati nel Concerto per due violini in la minore di Vivaldi. A seguire Valeria Bodnar, giovane violinista ucraina, eseguirà l’Allegro moderato del concerto in sol maggiore di Haydn. Il clarinetto sarà affidato a Marco Karol Vitali, che interpreterà il Concertino di Weber, mentre Gabriel Hoek, laureando del Conservatorio di Milano, suonerà il primo movimento del concerto K 313 di Mozart, diretto da Paolo Toscano, giovanissimo studente di direzione d’orchestra del Liceo Manzoni di Varese.

Ancora Weber, con il primo movimento del concerto affidato a Dario Farucci, altro brillante allievo del Conservatorio “Puccini” di Gallarate e del Liceo Manzoni. E infine spazio anche alla lirica, con due studentesse del Liceo Tenca di Milano – classe della professoressa Lisciandra – che interpreteranno alcune celebri arie tratte da Le nozze di Figaro.

Il concerto, realizzato con il patrocinio e il contributo del Comune di Gallarate, è a ingresso libero. In caso di maltempo, si svolgerà presso la chiesa dell’oratorio di Arnate, in via XXIV Maggio 44.