Brovelli: “Una tragedia che ha colpito la comunità di Angera”

“Esprimiamo vicinanza a tutto il personale del nostro ospedale cittadino e alle forze dell’ordine intervenute nella mattina di ieri per questo tragico episodio che ha colpito tutta la nostra comunità”.

Con queste parole l’ex vicesindaco e consigliere di A come Angera, Marco Brovelli ha voluto condividere un pensiero di attenzione e cordoglio a seguito della notizia dell’omicidio suicidio avvenuto nella mattina di lunedì 16 giugno all’Ospedale di Angera. L’ex vice sindaco è intervenuto a commento della tragedia che si è consumata in una stanza della struttura e ha visto la morte di Anna Adele Castoldi, ricoverata da alcuni giorni nel reparto subacuti del Carlo Ondoli per mano del marito, Giuseppe Rizzotti che si è poi tolto la vita.

Una vicenda che ha scosso non solo i lavoratori dell’ospedale angerese ma tutta la comunità: “È stata una giornata di profondo dolore per tutti noi” ha osservato Brovelli, che da anni segue le questioni che riguardano l’ospedale cittadino.