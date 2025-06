Cane smarrito a Saronno: timorosa meticcia scomparsa il 13 giugno

Il 13 giugno 2025, a Saronno (Varese), è stata smarrita una cagnolina meticcia di taglia medio-piccola, 11 kg, 10 anni, microchippata e sterilizzata (foto). È scappata alle 10:30 da via F. Reina, dirigendosi verso la ferrovia in direzione della zona industriale di Caronno Pertusella. La cagnolina è timorosa, non si avvicina e non deve essere rincorsa. Chiunque la veda è invitato a scattare una foto o un video e a contattare immediatamente i numeri: 340 280 7568 (Andrea) 338 165 8329