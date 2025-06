Enrico Mentana ospite a “La Valle di Ezechiele” per parlare di carcere, giustizia e sicurezza

Giovedì 26 giugno 2025 sarà una serata speciale alla cooperativa “La Valle di Ezechiele“, con un appuntamento che unisce cibo, musica, riflessione e ospiti d’eccezione. Il protagonista sarà Enrico Mentana, giornalista e direttore del TG di La7, che per l’occasione trasmetterà il telegiornale da Milano – e non da Roma – “apposta per noi”, come sottolineano con orgoglio gli organizzatori.

Da qui si aprirà il confronto, pensato per stimolare una riflessione collettiva su carcere, sicurezza, giustizia e società.

La serata inizierà alle 19.30 con La Paella di Carlos (già sold out) e le immancabili salamelle, accompagnate dall’ormai mitica Prison Beer. Alle 20.30 il giovane artista Elia Mago si esibirà in un live acustico, intrattenendo il pubblico in attesa del confronto.

Alle 21.15 il dibattito entrerà nel vivo con Enrico Mentana, affiancato dal giornalista di Avvenire Diego Motta, che lancerà provocazioni e domande aperte sul mondo penitenziario e i temi di attualità. Con loro anche don David, moderatore della serata, pronto a lasciare spazio alle domande del pubblico in un dialogo senza barriere.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati, e riconosce due crediti formativi in materia non ordinaria: “il top del top”, fanno sapere gli organizzatori.

Una serata da non perdere, aperta a tutti, non solo agli addetti ai lavori: cittadini, curiosi, studenti e giornalisti sono attesi per confrontarsi su temi urgenti, con uno dei volti più noti del giornalismo italiano. E – come dicono in Cooperativa – “questa volta c’è davvero tanta roba”.

La Valle Di Ezechiele Cooperativa Sociale

Via Colombo Cristoforo, 90, 21054 Fagnano Olona