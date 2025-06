Frana sulla linea ferroviaria per Malpensa, treni cancellati e bus sostitutivi

Disagi per i pendolari e i viaggiatori diretti all’aeroporto di Malpensa a causa di una frana che ha interrotto la circolazione ferroviaria tra Busto Arsizio e Malpensa Terminal 1. L’incidente si è verificato ieri sera nella zona di Cargo City, coinvolgendo la banchina e l’infrastruttura ferroviaria nei pressi della stazione di Ferno-Lonate Pozzolo.

Secondo quanto comunicato da Polaria e dagli aggiornamenti ufficiali di Malpensa Aeroporto, il collegamento ferroviario è sospeso da diverse ore e anche nella mattinata di oggi, giovedì 12 giugno, numerosi treni risultano cancellati. In particolare, la circolazione risulta interrotta tra le stazioni di Busto Arsizio Nord e Malpensa Aeroporto.

Per garantire la mobilità, sono stati attivati bus sostitutivi in partenza dalla stazione di Busto Arsizio con destinazione Malpensa. Tuttavia, la situazione resta complessa e gli utenti devono fare i conti con ritardi e variazioni del servizio. Secondo le prime previsioni, il ripristino della regolarità ferroviaria era inizialmente atteso per le ore 12 di oggi, ma successivamente è stato posticipato alle ore 23.00, come riportato dagli aggiornamenti più recenti.

Si invitano pertanto i viaggiatori a monitorare costantemente lo stato della circolazione attraverso l’app e il sito ufficiale nella sezione “Real time | Linee e orari – ricerca treno”, e a considerare tempi di percorrenza più lunghi.