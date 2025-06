Fratelli d’Italia Malnate, nuovo appello per il congresso cittadino

A poche settimane dalla richiesta pubblica di ripristinare il dialogo interno e avviare un percorso congressuale trasparente, il circolo di Fratelli d’Italia di Malnate torna a chiedere chiarezza. Lo fa con una lettera aperta indirizzata al consigliere comunale Sandro Damiani, esponente eletto del partito in città, affinché si faccia promotore di una soluzione costruttiva alla situazione di stallo. Già nel mese di maggio alcuni iscritti avevano sollevato perplessità sull’interruzione del congresso cittadino, sospeso dopo presunte irregolarità. Ora, il portavoce Andrea Daniele rilancia: “Serve legalità anche all’interno del partito”.

Lettera aperta al Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia, Avv. Sandro Damiani

Desideriamo rivolgere un appello al Consigliere Comunale Sandro Damiani, in qualità di esponente eletto di Fratelli d’Italia, affinché possa farsi promotore di un impegno concreto per garantire il rispetto delle regole statutarie e favorire il pieno coinvolgimento degli iscritti nella vita democratica del partito.

Riteniamo che la fermezza e il senso di legalità da Lei richiamati nell’ultimo Consiglio Comunale debbano trovare coerente applicazione anche all’interno di Fratelli d’Italia, a partire dal contesto locale.

In particolare, chiediamo il Suo sostegno per sollecitare la riconvocazione del congresso cittadino di Malnate, attualmente sospeso a seguito delle irregolarità riscontrate nel congresso svoltosi a marzo e tuttora in attesa di chiarimento.

Confidiamo che, anche grazie al Suo contributo, si possa giungere in tempi brevi a una soluzione condivisa e trasparente, nel rispetto delle regole statutarie e dei diritti degli iscritti, evitando che la questione venga rinviata sine die o superata senza un confronto aperto.

Andrea Daniele

Portavoce degli iscritti di Fratelli d’Italia – Malnate