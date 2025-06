I Giovedì Rosa 2025 riaccendono le serate d’estate di Gavirate

Bellezza e divertimento sono i temi che l’amministrazione di Gavirate, insieme alle associazioni dei commercianti e al Distretto Due Laghi, propongono per i Giovedì Rosa 2025: il consueto appuntamento dedicato al gradevolissimo shopping serale nei negozi del centro, che saranno aperti dalle 19.00. Stessa apertura anche per i locali e i bar della zona, con diverse possibilità per la cena e per il dopo cena, per gustarsi ancora di più gli eventi in programma.

Si inizia giovedì 26 giugno con il concorso nazionale di bellezza “La più bella del mondo 2025” in piazza Repubblica, con intervento comico di Tony Manero ed esibizione live band “Effetto VIP” con la presenza di Radio Millennium. In via XXV aprile, musica con Lorenzo Bertocchini mentre per i bambini sarà presente il Trucca bimbi e i Giochi di

Riciclattolo con Lega Ambiente.

In via Garibaldi sarà presente un’esposizione di auto da ammirare sulle note della tribute rock band Battisti; si svolgerà anche un torneo di scacchi a cura dell’associazione scacchistica di Cocquio Trevisago mentre per i più piccoli sarà presente la baby dance di Jessica. Ancora musica in piazza Matteotti con l’esibizione live Rock’n’Roll School di Umberto Trivini, e in piazza XX settembre intrattenimento con Alessia e Trucca bimbi con Sonia.

Giovedì 3 luglio la parola d’ordine è divertimento: in via XXV aprile, musica live con Lorenzo Bertocchini e il laboratorio di giochi di Riciclattolo con Legambiente, oltre al sempre graditissimo truccabimbi. In via Garibaldi nuovo torneo di scacchi con la scacchiera gigante, l’esibizione di ballo scuola “Family Dance”, e l’esposizione di auto. All’intrattenimento per i bambini penserà Mago Mapo con le sue fantastiche avventure. Piazza Matteotti sarà il cuore musicale con la musica live dei “Double face”, mentre in piazza XX settembre i bambini troveranno l’animazione e il trucca bimbi con Sonia. In piazza Repubblica si svolgerà il clou della serata: alle 20.30 ci sarà lo spettacolo del Circo Macaggi, e alle 21:30 musica e schiuma party per tutti.

Infine, non dimentichiamo le associazioni gaviratesi che saranno presenti con un loro stand: AVIS, il corpo musicale gaviratese, Progetto Rughe, il CAI, CFM – i cui musicisti e cantanti allieteranno gli angoli del centro, Ciclovarese e CRI medio Verbano.