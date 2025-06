Incidente in monopattino nel Locarnese: ferito grave un 29enne

Sabato sera, poco prima delle 22 e 30, in via Vallemaggia a Solduno (Locarno) si è verificato un incidente. Un 29enne cittadino armeno, domiciliato nella regione, stava circolando a bordo di un monopattino elettrico quando, per cause che saranno oggetto di un’inchiesta, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e, in supporto, quelli della Polizia Città di Locarno, oltre ai soccorritori del Servizio Ambulanza Locarnese e Valli (SALVA). Dopo avergli prestato le prime cure, l’uomo è stato trasportato in ambulanza all’ospedale. Secondo una prima valutazione medica, ha riportato serie ferite