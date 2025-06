Malore nel lago, grave un 64enne in Valmaggia

Un 64enne svizzero, domiciliato nel Locarnese, ha accusato un improvviso malore subito dopo essere entrato in acqua: ha rischiato di annegare ed è stato salvato dall’intervento di altri bagnanti e poi della Rega. (la foto è d’archivio)

È successo mercoledì 25 giugno poco dopo le 11, nel lago di Mognola in territorio di Lavizzara. L’uomo come detto è stato tratto in salvo e riportato a riva da persone presenti in loco, che hanno poi iniziato le manovre di rianimazione.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Rega, che dopo aver continuato le manovre di rianimazione hanno trasportato il 64enne in elicottero all’ospedale.

Il 64enne è ancora in gravi condizioni tali da metterne in pericolo la vita.