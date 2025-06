Masnago in festa per il Palio delle Contrade

Masnago si prepara a vivere il Palio delle Sei Contrade, una delle manifestazioni più amate e sentite del quartiere varesino, capace di unire gioco, cultura e riflessione spirituale in un unico grande evento.

La 47ª edizione è stata presentata il 19 giugno nelle sale di palazzo Estense, durante una conferenza stampa che ha messo in luce il valore profondo della manifestazione.

«Ci avviciniamo a un traguardo storico, quello dei 50 anni dell’evento – ha dichiarato l’assessore Roberto Molinari – Si può considerare il palio di Masnago a tutti gli effetti un evento storico di Varese, un successo che dobbiamo al lavoro instancabile di tantissimi volontari. Il Palio non è solo una festa per Masnago, ma un momento culturale di riflessione aperto a tutta la città».

Il tema scelto per quest’anno è “Comunità in giubilo, speranza che salva”, in linea con il Giubileo ormai in pieno svolgimento. Accanto ai tradizionali momenti ludici e ai colorati cortei medievali, il Palio propone anche un messaggio cristiano forte e attuale, capace di parlare tanto ai fedeli quanto ai laici.

IL PROGRAMMA DEL PALIO DI GIUGNO

L’edizione estiva del Palio si svolgerà dal 23 al 30 giugno, con un ricco calendario di eventi. «Già da lunedì 23 prenderanno il via le attività, in particolare i tornei sportivi – spiega Federica Janeke, dell’organizzazione del palio coordinata da Alessandro Montalbetti – E culminerà nella grande serata di sabato 29 con il corteo storico, la spettacolare tavolata in via Bolchini, uno spettacolo di funambolismo e infine i fuochi d’artificio».

Venerdì 28 è atteso Tommaso Benzoni seminarista in procinto di diventare sacerdote e impegnato in comunità povere del Kenya, che racconterà la sua scelta di vita radicale nell’incontro testimonianza dal titolo: “Qual è la speranza che ci fa dire di sì a Cristo?” sul tema del Palio.

Il vero avvio del Palio sarà però domenica 30 giugno: durante la messa delle 11 avverrà l’accensione del faro, gesto simbolico che dà ufficialmente inizio alla competizione tra le sei contrade. Seguirà la vestizione dei capitani di contrada, in abiti medievali, che guideranno le proprie squadre fino alla sfida finale di settembre.

Nel pomeriggio si svolgeranno poi le finali dei tornei sportivi, e in serata il gran finale con cena comunitaria e concerto “E le stelle stanno a guardare”, che riporterà il pubblico nella musica degli anni ’60 e ’70.

«Anche quest’anno sarà attivo il servizio d’asporto, nato per necessità con il Covid ma mantenuto perchè particolarmente apprezzato da chi preferisce godersi i piatti in casa, in particolare gli anziani – ha spiegato Janeke – Noi cercheremo di accogliere tutti, ma è comunque assolutamente opportuno prenotarsi sul nostro sito».

UNO SGUARDO A SETTEMBRE

Durante la conferenza stampa si è parlato anche della versione autunnale dell’evento. Il Palio d’autunno si terrà il 6 e 7 settembre, ma l’eco della manifestazione si estenderà anche nei giorni successivi grazie a una mostra molto particolare, dal titolo: “Custodi della speranza”, ispirata all’Apocalisse e con i testi del teologo padre Adrien Candiard. Sarà allestita dal 7 al 14 settembre nella chiesetta adiacente all’oratorio, con l’auspicio che possa partecipare lo stesso padre Candiard. «È una mostra pensata per tutti – ha spiegato Janeke – che invita credenti e non a riflettere su temi di forte attualità in modo semplice ma profondo».

LE INFO