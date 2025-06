Anziano investito in via Forze Armate a Gallarate, interviene l’elisoccorso

Grave incidente stradale questa mattina, lunedì 16 giugno, poco dopo le 8:00 in via Forze Armate, al civico 6, a Gallarate. Un pedone, un uomo di 77 anni, è stato investito in circostanze ancora da chiarire, sulla “tangenzialina”, strada di circonvallazione esterna della città.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, allertati in codice rosso, il più critico. A coordinare l’intervento è stata la centrale operativa Soreu Laghi, che ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza e un’automedica. Considerata la gravità della situazione, è stato attivato anche l’elisoccorso.

Le operazioni sono in corso e sul luogo sono presenti anche gli agenti della Polizia Locale di Gallarate, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e per regolare la viabilità nell’area.