Stai pagando più del dovuto sulle bollette di luce e gas?

Negli ultimi due anni, quasi 10 milioni di italiani hanno subito rincari medi fino a 750 euro sulle proprie bollette energetiche. Le cause? Modifiche unilaterali dei prezzi applicate dai fornitori senza necessità di consenso esplicito, grazie a clausole contrattuali che molti consumatori firmano senza prestare la dovuta attenzione.

Le maxi-multe che confermano il problema

Non si tratta di semplici sospetti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha recentemente sanzionato le più importanti società energetiche con multe per oltre 15 milioni di euro.

Secondo l’Antitrust, queste societaà hanno modificato unilateralmente i prezzi di fornitura a oltre 4 milioni di consumatori, sfruttando clausole contrattuali che consentono loro di decidere a propria discrezione se e quando modificare le tariffe. Così, molti clienti si sono visti recapitare bollette con importi significativamente maggiorati, spesso senza una chiara spiegazione.

La domanda che dovresti farti é: anche tu stai sovrapagando senza saperlo?

È proprio qui che entra in gioco Brokery, il consulente personale per il risparmio energetico che sta rivoluzionando il modo in cui gli italiani gestiscono le proprie utenze.

Brokery, azienda di consulenza Energia e Gas ha appena aperto due nuovi sportelli proprio nella nostra zona.

Nuove aperture: Brokery Point arriva a Varese e Angera dal 9 giugno

Segna questa data sul calendario: dal 9 giugno 2025 apriranno contemporaneamente due nuovi Brokery Point, uno a Varese in Via Volta 9 e uno ad Angera in Via Greppi 15. Questi centri offriranno consulenza energetica gratuita e personalizzata a tutti i cittadini che desiderano verificare se stanno pagando il giusto prezzo per le proprie forniture di luce e gas.

L’intelligenza artificiale al servizio del risparmio

Ciò che rende Brokery davvero innovativo è la sua tecnologia di intelligenza artificiale, in grado di analizzare una semplice foto della tua bolletta e determinare immediatamente se contiene costi illegittimi o se esistono offerte più vantaggiose sul mercato.

Il sistema AI di Brokery confronta la tua situazione attuale con oltre 400 offerte disponibili da 14 diversi fornitori, identificando con precisione le opportunità di risparmio personalizzate per il tuo profilo di consumo.

Quanto costa questo servizio? Assolutamente nulla!

La consulenza di Brokery è completamente gratuita e senza alcun impegno. Non ci sono costi nascosti, commissioni o obblighi di cambio fornitore. Il modello di business di Brokery si basa sulla trasparenza e sulla fiducia: ti aiutano a risparmiare e solo se decidi di cambiare fornitore attraverso di loro, riceveranno una commissione dal nuovo gestore, senza alcun costo aggiuntivo per te.

La garanzia: “Risparmi o ti rimborsiamo”

In occasione dell’inaugurazione dei nuovi Brokery Point di Varese e Angera, sarà attiva una promozione speciale: “Risparmi o ti rimborsiamo”. Questa iniziativa garantisce che, se dopo aver seguito i consigli di Brokery non otterrai un risparmio effettivo sulle tue bollette, riceverai un rimborso. È un’ulteriore dimostrazione della fiducia che Brokery ripone nella propria capacità di generare valore per i clienti.

Quali sono i benefici previsti da Brokery

1 – Analisi e report gratuito sulle utenze luce e gas in modo da scoprire se stai sovrapagando o se le tue bollette hanno un’offerta corretta

Brokery eseguirà l’analisi grazie alla propria Intelligenza Artificiale in grado di analizzare e simulare, da una semplice foto, il risparmio su oltre 400 offerte a disposizione dei vari gestori di energia e gas

2 – Assegnazione consulente personale e gratuito che si preoccuperà di verificare periodicamente l’esistenza di offerte migliorative e di assisterti nel tempo

3 – Garanzia “Risparmi o ti rimborsiamo”

Se sceglierai di cambiare, Brokery si occuperà di tutte le pratiche burocratiche, senza interruzioni di servizio e senza che tu debba preoccuparti di nulla.

Non aspettare di ricevere un’altra bolletta salata

Con i recenti aumenti dei costi energetici e le pratiche commerciali aggressive di molti fornitori, verificare la propria situazione è diventato essenziale per ogni famiglia. Non lasciare che le clausole contrattuali nascoste continuino a pesare sul tuo bilancio familiare.

