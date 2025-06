Tra eleganza e precisione: è la sfida della Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori

Se la Coppa del Mondo di canottaggio ha portato a Varese un turismo internazionale, la Coppa dei Tre Laghi e Varese Campo dei Fiori che si disputa tra venerdì 13 e domenica 15 promette di dare un tocco di eleganza all’intero territorio con le sue tante auto d’epoca pronte a sfidarsi sul piano della regolarità e a sfilare in alcuni dei punti più belli e caratteristici della provincia.

Fin dal venerdì, con il prologo – Trofeo Bellardi – che prevede una passerella ai Giardini Estensi fino alle 19, seguita dal trasferimento per l’aperitivo a Gavirate e la successiva scalata al Campo dei Fiori, la discesa sterrata verso Sacro Monte e una serie di prove cronometrate in notturna con birilli illuminati al campo volo di Calcinate del Pesce.

Sabato 14 e domenica 15 giugno va in scena la 34a Coppa dei Tre Laghi in due versioni integrate: la Coppa dei Tre Laghi Light senza salite né discese, percorso più breve ed agevole, adatta ad auto storiche con poca potenza ed equipaggi che possono godersi pause, effettuare poche prove con crono meccanici, visite guidate museali, degustazioni. Dopo un breve intervallo transitano i protagonisti della Coppa dei Tre Laghi competitiva, con personaggi agguerriti e avvezzi a misurarsi in numerosi tratti cronometrati (circa 100 prove nei tre giorni) con crono meccanici o elettronici a decretare vincitori assoluti e di classe.

Prima della cena nei ristoranti del centro storico varesino un gruppo di equipaggi visiterà il museo curato dalla Fondazione Morandini in via del Cairo. Poi sarà il Match Race, dalle ore 21 alle 23.30, ad attrarre un pubblico numeroso ed appassionato. Nell’anello tra piazza Monte Grappa e Via Marcobi si sfidano i migliori equipaggi divisi in due classi: i migliori 16 con crono meccanici e i migliori 16 con crono elettronici. Vince chi è più preciso del rivale al centesimo di secondo con il pubblico da vicino e tifa.

Sempre sabato, ma nel pomeriggio (14,30 – 18) piazza Montegrappa ospita un concorso d’eleganza tra gli scooter che hanno contribuito alla mobilità nel dopoguerra riproponendo l’eterno derby tra Lambretta e Vespa. Grazie ai possessori di scooter storici e ai club Vespa di Varese, Tre Laghi, Rho e il Lambretta Club Milano arriveranno mezzi stupendi, conservati e restaurati alla perfezione.

A completare il fine settimana dedicato al motorismo storico ci sarà anche il premio alla carriera a un personaggio varesino “vincente” nel mondo dei motori. Dopo Roberto Azzalin, Gian Pio Ottone e Arturo e Giovanni Magni, quest’anno è il celebre fotografo Gigi Soldano che ha accompagnato con il suo lavoro decine di stagioni di MotoGP, Dakar e tanto altro ancora.