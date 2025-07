Alla scoperta del Parco Campo dei Fiori: un’escursione gratuita da Masciago Primo con Naturalis Insubria

Domenica 20 luglio si terrà una nuova escursione gratuita organizzata dalle guide naturalistiche di Naturalis Insubria, con partenza da Masciago Primo.

L’iniziativa, rivolta a un pubblico di tutte le età, sarà l’occasione per riscoprire il territorio del Parco Campo dei Fiori attraverso un percorso che unisce divulgazione scientifica, storia locale e valorizzazione ambientale.

Il ritrovo è fissato per le 9 al parcheggio di fronte al cimitero di Masciago Primo. Da lì i partecipanti percorreranno un breve tratto su strada prima di immettersi in un sentiero ad anello di circa cinque chilometri, senza dislivelli e classificato come turistico. Durante il cammino, le guide accompagneranno il gruppo alla scoperta di elementi geologici e storici significativi della zona: dalle sorgenti pietrificanti ai massi erratici, fino alla Linea Cadorna.

L’evento si inserisce nel progetto “STEM-ES: Formazione STEM ed Educazione alla Sostenibilità per facilitare l’accesso alle professioni green”, promosso da Istituto Oikos Onlus in collaborazione con il Parco Campo dei Fiori, l’Università degli Studi dell’Insubria e Idrogea Servizi. Il progetto è stato selezionato dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa sociale.

La partecipazione è gratuita ma è richiesta la prenotazione, scrivendo all’indirizzo info@naturalisinsubria.it o contattando il numero 347 8252947.