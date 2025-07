Arlecchino, Pulcinella e Bibitello ad Angera per la rassegna Parade

Nel giardino di Amaltheatro venerdì 25 luglio alle ore 18 la Compagnia Roggero porta in scena uno spettacolo che diverte grandi e piccini

Venerdì 25 luglio alle ore 18 il Parco di Amaltheatro a Barzola di Angera, ospita il quinto appuntamento della rassegna Parade. In scena per l’occasione Arlecchino, Pulcinella e Bibitello della Compagnia Roggero: uno spettacolo divertente per tutte le età con attori e burattini.

Attraverso una narrazione leggera e piena di ritmo, lo spettacolo fonde linguaggi teatrali classici e contemporanei, dando vita a personaggi esilaranti e scene che faranno ridere grandi e piccoli.

L’evento si svolge all’aperto, presso il Parco Amaltheatro di via ai Prati 7, in un contesto naturale che favorisce l’incontro e la condivisione.

Il progetto “Tutti sull’Arca!”

La rassegna Parade fa parte di Tutti sull’Arca!, un progetto che unisce arte, teatro e inclusione sociale, promosso da diverse realtà del territorio e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto.

L’iniziativa vuole creare spazi culturali diffusi e accessibili, portando il teatro là dove può diventare motore di relazione e comunità.

“Parade” è una rassegna itinerante che ha già fatto tappa in vari comuni della provincia, con spettacoli pensati per coinvolgere famiglie, bambini e pubblico di ogni età.

Informazioni utili

L’ingresso è pedonale e prevede un contributo di 5 euro.

La prenotazione è consigliata scrivendo a info@amaltheatro.org o chiamando il numero 335 8771173.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Angera.