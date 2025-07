Ars Sonora Kids a Villa Panza per bambini da 0 a 7 anni, tra arte e musica

Ultimi posti disponibili per Ars Sonora Kids, i laboratori di musica dal vivo per bambini da 0 a 7 anni, in programma nel pomeriggio di domenica 6 luglio a Villa Panza.

Due momenti, alle ore 15 e alle 16.15, entrambi condotti dalla pianista e divulgatrice musicale del metodo Gordon, Anna Pedrazzini.

ARS SONORA KIDS 4-7 ANNI – ore 15

Piove, Alice non sa che fare. Così, di malavoglia, tira fuori dallo scaffale alcuni libri. Ma ben presto li guarda con tale attenzione che ci cade perfino dentro. Il suo è un viaggio di scoperta, di libro in libro, dal bianco al nero, di avventura in avventura e di musica in musica. Alice fa conoscenza di generi musicali diversi, dal jazz al classico, e repertori suggeriti dagli albi illustrati che hanno catturato il suo sguardo.

Il laboratorio parte dal celebre racconto Alice nelle figure di Gianni Rodari e le illustrazioni di Anna Laura Cantone, per inoltrarsi nel linguaggio musicale e nel gioco vocale e motorio in musica.

La presenza dell’adulto accompagnatore durante il laboratorio è facoltativa.

ARS SONORA KIDS 0-3 ANNI – ore 16.15

Le famiglie saranno accolte nel Salone Impero di Villa Panza e avvolte in un’atmosfera ricca di musica cantata e suonata dal vivo. Adulti e bambini saranno così guidati nell’esplorazione e produzione attiva di suoni, accompagnamenti e ripetizioni sonore sia attraverso l’uso della voce sia attraverso l’uso del corpo, il movimento e la body percussion.

Anna Pedrazzini propone ai piccolissimi – da 0 a 3 anni – canti melodici e ritmici, senza parole, secondo la Music Learning Theory di Edwin E. Gordon, e brani strumentali che provengono dalla musica classica, dal jazz, dalla musica etnica o il blues. Brevi brani che stimolano nei piccoli la curiosità verso qualsiasi genere musicale.

È richiesta la presenza di un adulto accompagnatore per ogni bambino.

Attività a pagamento. Iscrizioni a QUESTO LINK.

Per maggiori informazioni: 0332 283960 oppure faibiumo@fondoambiente.it.