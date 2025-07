L’Italia under 20 di Assui è in finale agli Europei

La giovane Italia vuole fare la storia. Agli Europei di basket Under 20 gli azzurrini di coach Alessandro Rossi (che l’anno prossimo allenerà Treviso) conquistane una meritatissima finale per il primo posto grazie alla vittoria sulla Serbia per 85-78.

Un risultato maturato soprattutto a cavallo dell’ultimo intervallo quando l’Italia, già avanti nel punteggio, ha piazzato un break che l’ha portata a sfiorare i 20 punti di vantaggio. Negli ultimi minuti però i serbi hanno imbastito una rimonta con cui hanno quasi raggiunto gli azzurri che hanno retto sino alla sirena finale.

E ancora una volta nelle fila tricolori c’è un posto di rilievo per Elisee Assui: l’ala della Openjobmetis è stata determinante soprattutto nel primo tempo quando ha (ri) trovato precisione nel tiro pesante e aggiunto tanta difesa sugli avversari.

“Big Eli” alla fine ha messo assieme un tabellino fatto di 17 punti e 4 rimbalzi. L’Italia ha mandato quattro uomini in doppia cifra con Ferrari top scorer con 21 punti seguito da Marangon (18), Assui e Trucchetti (10).

Domenica alle 19,30, sempre a Heraklion, l’appuntamento con la storia: l’Italia non gioca una finale europea U20 dal 2013 e quell’anno arrivò una splendida medaglia d’oro.