L’Italia Under 20 trionfa agli Europei: Assui decisivo anche in finale

Meravigliosa impresa della Nazionale di basket under 20: a 12 anni dall’ultima volta gli Azzurrini si mettono al collo la medaglia d’oro ai Campionati Europei grazie alla netta vittoria in finale ai danni della Lituania.

Un capolavoro, quello messo in piedi da coach Alessandro Rossi (in procinto di sedersi sulla panchina di Treviso in Serie A) e dai suoi ragazzi, nonostante una rosa ridotta all’osso dagli infortuni che hanno costretto il tecnico a ruotare soli otto giocatori. Tra essi un posto centrale lo ha avuto – di nuovo – il “nostro” Elisee Assui: anche in finale l’ala della Openjobmetis (foto FIBA) è risultato decisivo con la sua capacità di incidere in attacco e in difesa.

Nell’83-66 finale, Assui ha segnato 17 punti con 6/11 dal campo e ben 9 rimbalzi; dalle sue mani anche una tripla pesante nel cuore dell’ultimo periodo e una difesa costante e aggressiva sui giocatori lituani. Ancora meglio di lui ha fatto Francesco Ferrari, ala di Cividale (nato e cresciuto a Borgomanero) che ha concluso la finale con 26 punti e 3/5 da 3 comprese due triple spaventose nei minuti finali. Per Ferrari (che in Friuli gioca agli ordini di Stefano Pillastrini) anche il titolo di MVP del torneo.

Doppia cifra anche per Torresani con 13 mentre il lungo Osasuyi – tesserato per il florido vivaio del College Borgomanero – ha messo a referto 9 punti e 9 rimbalzi. Per la Lituania il migliore è stato Bieliauskas con 17 ma i baltici hanno clamorosamente fatto cilecca nel tiro pesante. Bronzo alla Francia che ha superato la Serbia.

Per l’Italia si tratta del terzo titolo europeo maschile a livello di Under 20 dopo l’edizione inaugurale del 1992 (c’era anche Sandrino De Pol) e dopo quello del 2013 con in campo Della Valle, Tonut, Ruzzier e Abass. Da allora solo delusioni sino alla magica serata di oggi, sul parquet di Heraklion a Creta, che resterà nella storia del basket azzurro.