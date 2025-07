Europei under 20, l’Italia di Assui vola ai quarti di finale

L’Italia under 20 di basket è ai quarti di finale del campionato europeo di categoria. Un risultato forse minimo ma non scontato, se pensiamo che dal 2013 (anno di grazia: medaglia d’oro con in campo Tonut, Abass, Della Valle e Ruzzier) a oggi gli azzurrini erano entrati una sola volta tra le prime otto (nel 2018: ottavi…).

La squadra di coach Alessandro Rossi, che ha nel varesino Elisee Assui una delle pedine di maggior pregio, ha superato lo sbarramento degli ottavi demolendo la malcapitata Islanda con il punteggio di 101-58 in una partita che, dopo un primo periodo equilibrato, è stata a senso unico. (foto FIBA)

Assui è stato uno dei top scorer azzurri: l’ala della Openjobmetis ha segnato 14 punti al pari di De Martin e Ferrari. “Big Eli” è rimasto sul parquet 23 minuti, ha tirato bene da due (5/7) e ai liberi (4/4) non trovando, come già in altre partite, gloria dall’arco dei 3 punti (0/4).

Per lui anche tre rimbalzi e due assist in un match senza particolari complicazioni vista la minore consistenza degli avversari. Nei quattro incontri disputati fino a questo momento a Creta (tre vittorie, una sconfitta di misura con la Germania), Assui viaggia a 9,5 punti e 4,3 rimbalzi di media a partita.

Ora l’Italia si appresta ad affrontare Israele – il match giovedì 17 – che a sua volta ha superato facilmente il turno battendo 119-68 la Romania. Gli israeliani del resto sono una delle nazionali che negli ultimi anni hanno fatto un grande bottino: oro nel 2018 e 2019, argento nel 2017 e nel 2023 dietro alla Francia. In palio, quindi, c’è una semifinale di grande rilievo.