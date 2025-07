Da Tradate al Mega Basket: Luigi Suigo sulle orme di Nikola Jokic

La Serbia come trampolino verso l’America. È questa la strada che ha scelto Luigi Suigo, giovanissima stella del basket italiano (è di classe 2007), originario di Tradate, determinato a mettere a frutto i suoi 220 centimetri di altezza che – da anni – hanno acceso i riflettori su di lui.

Il pivot tradatese ha firmato oggi un contratto con il Mega Basket di Belgrado, club poco conosciuto al grande pubblico ma specializzato nel completare la formazione di giocatori in rampa di lancio. Uno su tutti Nikola Jokic, da tempo superstar NBA con i Denver Nuggets, ma il Joker è solo uno dei talenti transitati dal Mega.

Sono ben 17 i giocatori che dopo aver vestito la maglia rosa del club serbo sono stati scelti nel draft del massimo campionato americano. L’ultimo in ordine di tempo è stato Bogoljub Markovic, scelto da Milwaukee al numero 47 nella “lotteria” di fine giugno.

Suigo si è formato cestisticamente nella Varese Academy (il club presieduto da Gianfranco Ponti, un tempo “alleato” della Pallacanestro Varese e ora indipendente) ma ha proseguito la carriera nel vivaio dell’Olimpia Milano con cui ha vinto tutto a livello giovanile oltre a esordire in Serie A. In Nazionale ha vinto l’argento ai Mondiali Under 17 del 2024 alle spalle degli USA.

Da tempo il giocatore aveva respinto le proposte per prolungare il contratto con l’EA7 in vista dell’ultima stagione da under 19 dopo la quale, quasi certamente, volerà in NCAA (il campionato universitario americano) sfruttando le normative NIL che permettono agli atleti-studenti di ricevere compensi molto elevati (cosa vietata fino a pochissimi anni fa). Poi la sua speranza (e quella del basket italiano che attende da anni un pivot di queste dimensioni e qualità tecniche) è chiaramente quella di approdare in NBA come hanno fatto Jokic e i molti campioni transitati dal Mega.