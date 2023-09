Soares e Carucci, finale Mondiale e pass olimpico. Cesarini fuori in semifinale

Colpo doppio ai Mondiali di canottaggio per Gabriel Soares e per Nicolò Carucci. Il “brasiliano di Daverio” e il giovane milanese cresciuto a Gavirate hanno centrato la finale per le medaglie nella rassegna iridata di Belgrado e si sono assicurati anche il pass per le Olimpiadi di Parigi 2024 (la qualificazione, però, è per la barca e non per i singoli atleti).

Nelle semifinali disputate questa mattina sulle acque dell’Ada Ciganlija, sia il doppio leggero di Soares e Oppo sia il quattro di coppia con Carucci, Chiumento, Gentili e Panizza si sono classificati al secondo posto, sufficiente per garantirsi il passaggio alla finalissima. Oppo e Soares si sono piazzati alle spalle della Svizzera campione d’Europa badando più a blindare la posizione (davanti alla Spagna, eliminata la Cina) che ha inseguire l’equipaggio rossocrociato di Schaeuble e Ahumada Ireland. Il quadruplo azzurro (foto in alto | canottaggio.org) è stato invece battuto dalla Polonia al termine di una regata che ha visto a lungo le due imbarcazioni punta a punta con l’Ucraina terza incomoda. Nel finale è stata la Germania a inserirsi: i polacchi e gli azzurri hanno mantenuto le prime due posizioni e i tedeschi hanno beffato gli ucraini per il terzo e ultimo pass.

Le semifinali non sono state invece benevole verso gli altri varesini in gara. Beffarda l’eliminazione del quattro senza senior maschile con a bordo Davide Verità e Paolo Covini oltre a Bonamoneta e Scalzone: azzurri quarti alle spalle di USA, Olanda e Francia che si sono aggiudicate le prime tre posizioni valide per la finale. Netto (3″) il divario dai transalpini ma nell’altra semifinale il tempo dell’Italia sarebbe bastato per qualificarsi.

Niente finale neppure per le campionesse olimpiche in carica del doppio leggero femminile, la “nostra” Federica Cesarini e la cremonese Valentina Rodini. Le azzurre, per la prima volta insieme in questo 2023, hanno provato a spingere in apertura di regata e per metà gara sono state in lizza per la qualificazione; nel finale invece le Cesadini hanno mollato e proveranno a vincere la Finale B per garantirsi un posto a Parigi. Altrimenti bisognerà attendere le prossime occasioni. Stesso destino per i fratelli Codato. Alice, sul due senza senior insieme ad Aisha Rocek, ha concluso al sesto posto la propria semifinale (che a 19 anni resta un risultato maiuscolo); Giovanni invece ha chiuso al quinto posto la regata del due senza maschile insieme a Davide Comini.

Alice Codato, con Linda De Filippis (entrambe della Canottieri Gavirate) saranno ora impegnate sull’otto azzurro che in caso di finale potrebbe cogliere uno dei cinque pass olimpici a disposizione. Tra le barche non olimpiche invece è in finale il quattro di coppia leggero con a bordo Nicolò Demiliani (Canottieri Varese) e Luca Borgonovo (Gavirate).