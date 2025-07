Ozzy Osbourne è morto: il mondo del rock in lutto

Con un post toccante sulla sua pagina ufficiale Facebook, la famiglia di Ozzy Osbourne ha comunicato la triste notizia della sua morte, avvenuta questa mattina.

“È con una tristezza che le parole non possono esprimere che dobbiamo annunciare che il nostro amato Ozzy Osbourne è venuto a mancare stamattina. Era con la sua famiglia ed era circondato dall’amore”, recita il messaggio. La famiglia ha poi chiesto di rispettare la privacy in questo momento doloroso.

Un’icona del rock scompare

Ozzy Osbourne, 76 anni, è stato un punto di riferimento per il mondo della musica rock e metal, sia come membro dei Black Sabbath che come artista solista. Con la sua voce inconfondibile, il suo stile audace e il suo spirito indomito, ha cambiato il volto del metal, influenzando intere generazioni di musicisti e appassionati.

La sua carriera leggendaria è stata costellata di successi, ma anche di momenti oscuri che lo hanno reso una figura controversa e amatissima al contempo.