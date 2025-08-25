A8 Milano-Varese: chiusa per una notte l’uscita di Lainate-Arese
Dalle 21 di giovedì 28 alle 6 di venerdì 29 agosto sarà chiusa l’uscita per Lainate-Arese sull’A8 Milano-Varese per lavori esterni alla rete Aspi
Disagi in vista per chi viaggia in uscita da Milano sulla A8 Milano-Varese. Per consentire lavori esterni alla rete gestita da Autostrade per l’Italia, lo svincolo di Lainate-Arese resterà chiuso nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto.
Chiusura notturna dalle 21 alle 6
Il provvedimento sarà in vigore:
-
dalle ore 21:00 di giovedì 28 agosto
-
fino alle ore 6:00 di venerdì 29 agosto
La chiusura riguarda solo l’uscita di Lainate-Arese per chi proviene da Milano.
Le alternative per gli automobilisti
Per raggiungere Lainate e Arese sarà possibile utilizzare percorsi alternativi:
-
uscita di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano
-
uscita di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per poi proseguire sulla SP233 Varesina in direzione Arese
Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica in prossimità del cantiere e di pianificare per tempo eventuali deviazioni.
