A8 Milano-Varese: chiusa per una notte l’uscita di Lainate-Arese

Dalle 21 di giovedì 28 alle 6 di venerdì 29 agosto sarà chiusa l’uscita per Lainate-Arese sull’A8 Milano-Varese per lavori esterni alla rete Aspi

Disagi in vista per chi viaggia in uscita da Milano sulla A8 Milano-Varese. Per consentire lavori esterni alla rete gestita da Autostrade per l’Italia, lo svincolo di Lainate-Arese resterà chiuso nella notte tra giovedì 28 e venerdì 29 agosto.

Chiusura notturna dalle 21 alle 6

Il provvedimento sarà in vigore:

  • dalle ore 21:00 di giovedì 28 agosto

  • fino alle ore 6:00 di venerdì 29 agosto

La chiusura riguarda solo l’uscita di Lainate-Arese per chi proviene da Milano.

Le alternative per gli automobilisti

Per raggiungere Lainate e Arese sarà possibile utilizzare percorsi alternativi:

  • uscita di Baranzate, sulla A52 Tangenziale nord di Milano

  • uscita di Origgio, sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, per poi proseguire sulla SP233 Varesina in direzione Arese

Autostrade per l’Italia raccomanda agli automobilisti di prestare attenzione alla segnaletica in prossimità del cantiere e di pianificare per tempo eventuali deviazioni.

Pubblicato il 25 Agosto 2025
