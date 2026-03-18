Arese in fiore: riaperto il campo di tulipani con oltre 400 varietà

Il campo di tulipani di Arese ha riaperto ieri, 17 marzo, riportando alle porte del Milanese un angolo di Olanda fatto di colori e profumi. Dopo l’attesa legata all’andamento della stagione, la fioritura è iniziata e il pubblico può tornare a passeggiare tra i filari del celebre “u-pick field”, dove i visitatori possono raccogliere direttamente i fiori. (nella foto la fioritura al completo del 2025)

Anche per il 2026 Tulipani Italiani si presenta con numeri importanti: ad oggi – 18 marzo – sono circa 80.000 i tulipani in fioritura, aumenteranno ogni giorno e da sabato 21 marzo saranno circa 150.000 Un colpo d’occhio che cambia giorno dopo giorno, seguendo il ritmo naturale della fioritura.

Fino al 20 marzo l’ingresso sarà gratuito, proprio perché la fioritura è ancora parziale. Con il passare delle settimane il campo raggiungerà il suo massimo splendore. Dal 21 marzo serve un buono di ingresso. I buoni di ingresso Open sono disponibili a questo link

Una volta avviata completamente la stagione, il campo resterà aperto tutti i giorni:

dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:30. Ultimo ingresso giornaliero alle ore 19:00.

il sabato e la domenica dalle 8:30 alle 19:30. Ultimo ingresso giornaliero alle ore 19:00.

Il campo di Arese è il frutto della passione di Edwin Koeman, che negli anni ha saputo far crescere l’iniziativa fino a renderla un appuntamento atteso ogni primavera. Già nel 2022 l’esperienza era stata raccontata anche da SaronnoNews, con una visita sul campo e un’intervista al fondatore.

Oggi, a distanza di qualche anno, il progetto continua ad attirare visitatori da tutta la regione, confermandosi come una delle mete più originali della stagione primaverile.

Qui il video dell’intervista a Edwin Koeman