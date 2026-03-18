Arese in fiore: riaperto il campo di tulipani con oltre 400 varietà
L’iniziativa ideata da Edwin Koeman torna anche quest’anno con centinaia di varietà diverse e la possibilità per il pubblico di raccogliere direttamente i fiori, seguendo il modello dei tradizionali campi olandesi
Il campo di tulipani di Arese ha riaperto ieri, 17 marzo, riportando alle porte del Milanese un angolo di Olanda fatto di colori e profumi. Dopo l’attesa legata all’andamento della stagione, la fioritura è iniziata e il pubblico può tornare a passeggiare tra i filari del celebre “u-pick field”, dove i visitatori possono raccogliere direttamente i fiori. (nella foto la fioritura al completo del 2025)
Anche per il 2026 Tulipani Italiani si presenta con numeri importanti: ad oggi – 18 marzo – sono circa 80.000 i tulipani in fioritura, aumenteranno ogni giorno e da sabato 21 marzo saranno circa 150.000 Un colpo d’occhio che cambia giorno dopo giorno, seguendo il ritmo naturale della fioritura.
Fino al 20 marzo l’ingresso sarà gratuito, proprio perché la fioritura è ancora parziale. Con il passare delle settimane il campo raggiungerà il suo massimo splendore. Dal 21 marzo serve un buono di ingresso. I buoni di ingresso Open sono disponibili a questo link
Una volta avviata completamente la stagione, il campo resterà aperto tutti i giorni:
dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:30. Ultimo ingresso giornaliero alle ore 19:00.
il sabato e la domenica dalle 8:30 alle 19:30. Ultimo ingresso giornaliero alle ore 19:00.
Il campo di Arese è il frutto della passione di Edwin Koeman, che negli anni ha saputo far crescere l’iniziativa fino a renderla un appuntamento atteso ogni primavera. Già nel 2022 l’esperienza era stata raccontata anche da SaronnoNews, con una visita sul campo e un’intervista al fondatore.
Oggi, a distanza di qualche anno, il progetto continua ad attirare visitatori da tutta la regione, confermandosi come una delle mete più originali della stagione primaverile.
Qui il video dell’intervista a Edwin Koeman
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
lenny54 su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
GrandeFratello su Vestiti usati: anche a Varese il "fast fashion" manda in tilt la raccolta
ClaudioCerfoglia su Viale Aguggiari, il Demanio mette all’asta l’ex stazione del tram: un pezzo di storia varesina in cerca di futuro
pzellner su Tra i rifiuti nel lago di Varese riemergono anche decine di vecchi sci: superlavoro dei volontari alla Darsena di Cazzago
GrandeFratello su Un nuovo parcheggio a Sant'Ambrogio di Varese: è partito l'iter per uno spazio nell'ex campo da basket
UnoAcaso su Nel giorno dell'Unità d'Italia, Varese chiede la medaglia d'oro
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.