Maxibasket, Italia mondiale over 40 nel segno di Chiragarula e Benzoni

I mondiali di “Maxibasket” – ovvero per giocatori master – disputati di recente in Canton Ticino hanno regalato diverse soddisfazioni alle formazioni italiane che vi hanno preso parte nelle diverse categorie di età. Se in campo femminile è arrivata una bella vittoria nelle Over 55 con il team Maxi Basket Milano (con anche quattro atlete varesotte in campo – QUI l’articolo), i maschi non sono stati da meno.

Nella categoria Over 40 infatti, gli Azzurri hanno disputato un torneo straordinario, culminato con la vittoria in finale contro la forte selezione della Germania. Il roster azzurro, composto da veterani di grande esperienza e carattere, ha saputo imporsi grazie a una difesa solida e a un gioco corale che ha esaltato le qualità di tutto il gruppo.

Tra i 12 campioni spiccano anche volti noti nel basket minors altomilanese, varesotto e più in generale lombardo. Tra gli esterni uno dei giocatori più in vista è stato Daniel Chiragarula, originario di Arese, che dopo aver mosso i suoi primi passi sullo storico parquet del CCSA ha vestito le maglie di Saronno, Legnano, Treviglio, Novara e Urania Milano tra le altre.

Anche Michele Ferri (a Legnano) e Daniele Benzoni (che gioca ancora a Borgomanero ma ha trascorso una vita tra Knights, Sangiorgese, Busto e via dicendo) sono volti molto noti dalle nostre parti e hanno contribuito al successo nel torneo organizzato dalla FIMBA. In finale il miglior marcatore è stato Federico Lestini (visto in A con Reggio Calabria e Virtus) davanti a David Moss.

La vittoria della Nazionale Over 40 rappresenta un risultato di prestigio per il movimento del basket senior italiano, dimostrando come passione, dedizione e spirito di squadra non abbiano età. Una medaglia d’oro meritata, dopo il bronzo Europeo ottenuto nel precedente impegno, è un traguardo che corona anni di sacrifici e allenamenti da parte di tutti i giocatori coinvolti.