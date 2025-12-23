Capodanno al museo Alfa Romeo: cenone, dj set fino al mattino e pacchetti con pernottamento e spa

Festeggia il Capodanno 2026 al Museo Alfa Romeo di Arese con cena cantata, DJ set fino all’alba e pacchetti con pernottamento e accesso spa

Dopo il successo della prima edizione, torna l’appuntamento di Capodanno al Museo Alfa Romeo di Arese, un modo originale ed elegante per salutare l’anno che si chiude e accogliere quello nuovo: la storica sede diventa la cornice di una notte esclusiva, tra convivialità, musica e divertimento fino al mattino.

La serata del 31 dicembre si svolge all’interno di una delle location più iconiche del territorio, dove la storia e il design del marchio Alfa Romeo fanno da sfondo a un evento pensato per chi desidera vivere il Capodanno in un contesto raffinato ma allo stesso tempo festoso.

Cena cantata e atmosfera conviviale

Il programma prende il via con l’accoglienza degli ospiti e prosegue con una cena cantata, che unisce il piacere della tavola all’intrattenimento musicale. Un format pensato per accompagnare la serata con leggerezza e creare fin da subito un clima di festa condivisa.

Il menù

Aperitivo di benvenuto

Prosecco C27 Sant’Orsola

Piccola bavarese di verdura su fonduta di gorgonzola di Novara Crema di topinambur su base di frolla salata e chips di guanciale Vitello tonnato della tradizione su base croccante Quadretto di cappone farcito alle erbette

Antipasti

Baccalà nordico con crostino di polenta al pomodoro e crema di prezzemolo

Flan di pere e gorgonzola con leggera vellutata e crostino croccante

Primi Piatti

Riso Carnaroli allo zafferano delle langhe, robiola e polvere di mirtillo valsesiano

Ravioli al castelmagno con ragù di faraona nostrana e olio si tre pepi

Secondo piatto

Filetto di vitello in crosta di guanciale di Amatrice, ribes rosso e tortino di patate

Dessert

Panna cotta al panettone su croccante al cacao

Beverage

Aperitivo di Benvenuto, Acqua,Vini : Chardonnay Pietragrande Tenuta Lunelli – Nebbiolo d’Alba Tenuta Alterris ( 1 bottiglia ogni 4 persone), Brindisi di Mezzanotte.

Allo scoccare della mezzanotte si brinda insieme per dare il benvenuto al nuovo anno, pronti a continuare la notte all’insegna della musica.

Festa con DJ set fino al mattino

Dopo il cenone, il Museo Alfa Romeo si trasforma in una vera e propria pista da ballo: la serata continua con DJ set e festa fino alle prime ore del mattino, per chi vuole vivere il Capodanno senza limiti di orario e con tutta l’energia di un grande evento.

Pernottamento e pacchetto spa per un’esperienza completa

Per chi desidera prolungare l’esperienza e godersi la notte in totale relax, è possibile pernottare in hotel grazie a soluzioni dedicate. Alcune soluzioni prevedono anche la possibilità di accesso alla spa, per iniziare il nuovo anno con un momento di benessere dopo i festeggiamenti.

Un’opzione ideale per chi arriva da fuori città o semplicemente vuole concedersi un Capodanno senza pensieri, tra divertimento e comfort.

L’evento è a posti limitati e la partecipazione è consentita solo su prenotazione. I pacchetti disponibili variano in base ai servizi inclusi e alla sistemazione scelta.

Info e Prenotazioni: 3460019105 e 3496037606 (anche WhatsApp)

Facebook | Instagram