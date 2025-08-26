Alla Schiranna L’acqua del rubinetto diventa un puzzle interattivo per bambini

Un puzzle interattivo da completare insieme ai bambini il sabato mattina immersi nella natura del Parco Zanzi, sulle sponde del Lago di Varese alla Schiranna. Il gioco è un laboratorio intitolato L’acqua del ribinetto ed è proposto gratuitamente alle famiglie nella mattinata di sabato 30 agosto, alle ore 10.30 nell’ambito della rassegna Estate al lago.

A proporre l’attività, a partecipazione gratuita nell’ambito di una campagna di sensibilizzazione sull’acqua come bene comune e risorsa preziosa da tutelare è la società LereTi.

Il laboratorio sarà riproposto anche domenica 7 settembre, stessa ora, in occasione dell’ultimo appuntamento della rassegna Estate al lago.

Sempre nella mattinata di sabato 30 agosto, alle ore 10 al Parco Zanzi, ultima camminata guidata Racontando il lago della stagione: un percorso alla scoperta delle peculiarità botaniche e faunistiche dell’ecosistema del bacino cittadino.

https://www.varesenews.it/2025/07/racconti-di-lago-nei-sabato-mattina-di-agosto-alla-schiranna/2304103/

Per entrambi gli eventi l’appuntamento è 15 minuti prima dell’inizio delle attivirà al punto informativo delle Guardie ecologiche volontarie del Parco Zanzi.

Iscrizioni libere direttamente sul posto.

La partecipazione è gratuita.

In caso si pioggia l’evento è annullato.

Per informazioni è possibile scrivere una email a tutela.ambientale@comune.varese.it.