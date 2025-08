Continuano le passeggiate guidate alla scoperta delle bellezze di Ispra

Continuano le passeggiate guidate organizzate dall’Infopoint e dal Comune di Ispra: in occasione della giornata di apertura del Rolling Truck Street Food Festival – in programma a Ispra dal 10 al 12 agosto 2025 – viene proposta un’attività speciale dedicata a cittadini e visitatori, una passeggiata guidata al tramonto alla scoperta delle storiche Fornaci della città.

La visita si svolgerà domenica 10 agosto con partenza alle ore 18.00 dall’Infopoint di Ispra in via Verbano 208.

Il percorso toccherà alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio, tra cui la Passeggiata dell’Amore, l’Anello delle Fornaci e la ripa solitaria situata alle spalle della chiesa di San Martino. L’itinerario si concluderà sul lungolago, offrendo un’esperienza immersiva tra natura, storia e paesaggio.

Al termine della camminata sarà possibile cenare presso uno dei numerosi Food Truck presenti sul lungolago via F. Magellano, gustando specialità di street food nazionale e internazionale, accompagnati da musica e un’atmosfera conviviale ( https://ispralake.it/10-11- 12-agosto-rolling-truck- street-food-a-ispra/ ).

Dettagli dell’iniziativa:

Data: Domenica 10 agosto 2025

Orario di partenza: 18.00

Luogo di ritrovo: Infopoint Ispra – Via Verbano 208

Difficoltà del percorso: medio-facile

Durata: circa 2 ore

Contributo richiesto per la passeggiata guidata: € 5,00

Cena presso i Food Truck: costo non incluso

L’iniziativa rappresenta un’opportunità per valorizzare il patrimonio storico-industriale del territorio e promuovere un turismo sostenibile e di prossimità, in un contesto paesaggistico di grande fascino come quello del Lago Maggiore.