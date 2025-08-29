Varese News

Fulmine su una cabina Enel a Varese, black out tra Giubiano e le Bustecche

Vigili del fuoco e tecnici impegnati per spegnere il principio d'incendio e riconnettere le utenze

black out varese

Un fulmine caduto su una cabina Enel a Varese ha causato un principio d’incendio e un black out nella zona compresa tra Giubiano e le Bustecche.

È accaduto nel tardo pomeriggio di venerdì 29 agosto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra e i tecnici Enel impegnati i primi per spegnere il principio d’incendio e i secondi per riconnettere le utenze (nella foto: operazioni sulle linee aeree in zona).

Ancora dopo le 20 risultavano una novantina le utenze – famiglie, attività commerciali – disconnesse dalla rete e senza corrente.

Nelle scorse ore un fulmine ha colpito anche gli impianti della funicolare del Sacro Monte, costringendo allo stop nei prossimi due giorni. Ancora attesi i tempi di ripristino del mezzo.

Fulmine al Sacro Monte, ferma la funicolare di Varese

Pubblicato il 29 Agosto 2025
