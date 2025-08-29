Fulmine al Sacro Monte, ferma la funicolare di Varese

Un fulmine ha colpito e danneggiato gli impianti elettrici della funicolare del Sacro Monte, costretta allo stop nella giornata di venerdì e anche per la giornata di sabato 30 agosto.

I tempi di ripristino dell’impianto – gestito da Atm Milano insieme alla “storica” Avt – non sono ancora certi, spiegano dal Comune interpellato sulla questione.

Gli autobus urbani della linea C effettuano comunque il servizio di trasporto pubblico tra la città, la località Prima Cappella e il borgo di Santa Maria del Monte.

La funicolare era stata revisionata di recente – come da normativa – e riaperta un anno fa, agosto 2023, con un mese di corse gratuite, al termine di due anni di lavori per la complessa revisione ventennale dell’impianto (nel video sotto).

Nel frattempo Atm(che ha una lunga esperienza, curando da decenni l’operatività della funicolare di Brunate) ha preso in gestione anche la funicolare di Monteviasco, riaperta dopo sette anni.