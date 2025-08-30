Varese News

Il fulmine “spegne” la funicolare del Sacro Monte: impianto fermo per tutto il weekend

Tecnici al lavoro dopo il fulmine: tempi di riapertura ancora incerti. Il collegamento con il Sacro Monte garantito dalla linea C

Riapertura funicolare Sacro Monte 5 agosto 2023

La funicolare del Sacro Monte resterà chiusa sicuramente per tutto il weekend del 30 e 31 agosto: a confermarlo è il Comune di Varese, spiegando che i tecnici sono già al lavoro ma i tempi di ripristino richiederanno ancora alcuni giorni.

Lo stop è stato causato dal violento temporale di venerdì 29, quando un fulmine ha colpito e danneggiato gli impianti elettrici della funicolare. Il guasto ha costretto a bloccare immediatamente il servizio, fermo per l’intera giornata di venerdì ma, dopo la conferma, fermo quindi anche nelle giornate di sabato 30 e domenica 31.

L’impianto, gestito da Atm Milano in collaborazione con Avt, rimarrà dunque inutilizzabile ancora per qualche giorno. Nel frattempo, il collegamento con il borgo di Santa Maria del Monte resta garantito: gli autobus urbani della linea C continuano a effettuare regolarmente il servizio tra la città, la località Prima Cappella e il Sacro Monte.

Pubblicato il 30 Agosto 2025
