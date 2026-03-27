Il vento se ne va nel pomeriggio di venerdì, weekend con sole e primavera

Marzo sta per finire e se le filastrocche dei bambini, anni fa, lo descrivevano come mese “pazzerello“, un motivo ci sarà dal momento che in questo mese di mezzo abbiamo provato il caldo (tiepido), il freddo, visto la neve e sentito, forte, fortissimo, il vento. Che sta per finire.

LA SITUAZIONE

Dal Centro geofisico prealpino fanno sapere che «Il vortice depressionario sull’Adriatico che ha richiamato da mercoledì sera forti correnti settentrionali, si sposta oggi – venerdì – verso i Balcani con attenuazione del vento. Nel fine settimana un nuovo minimo di pressione scenderà dalla Francia verso le Baleari ma la nuvolosità associata interesserà solo marginalmente il N-Italia con prevalenza del sole.

LE PREVISIONI

Venerdì «ben soleggiato, limpido e ancora ventoso da Nord, soprattutto sulle Prealpi, fascia pedemontana e pianura occidentale fino a metà giornata. Attenuazione del vento nel pomeriggio. Sulla Lombardia orientale ancora passaggi nuvolosi, soprattutto al mattino».

Sabato «soleggiato, nel pomeriggio velature di nubi alte, via via più estese in serata. Asciutto. Nella notte lungo le Alpi nuvoloso e qualche fiocco di neve. Temperature massime in rialzo ma fresco all’alba, non esclusa qualche locale brinata».

Domenica «al mattino passaggi nuvolosi, lungo le Alpi qualche fiocco di neve, altrove asciutto. Sulle Prealpi ventilato da nord con locale rialzo termico per favonio. Nel pomeriggio più soleggiato ma con velature»

LA TENDENZA

Lunedì 30 e martedì 31: abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi. Asciutto. Probabilmente ancora ventilato da Nord. Temperature nella norma stagionale. Minime 6/8°C, massime 15/16°C.