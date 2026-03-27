Il vento se ne va nel pomeriggio di venerdì, weekend con sole e primavera
Previsto dal Centro Geofisico Prealpino un rialzo termico nei prossimi giorni. Qualche velatura, un po' di vento ancora domenica, ma il tempo tiene
Marzo sta per finire e se le filastrocche dei bambini, anni fa, lo descrivevano come mese “pazzerello“, un motivo ci sarà dal momento che in questo mese di mezzo abbiamo provato il caldo (tiepido), il freddo, visto la neve e sentito, forte, fortissimo, il vento. Che sta per finire.
LA SITUAZIONE
Dal Centro geofisico prealpino fanno sapere che «Il vortice depressionario sull’Adriatico che ha richiamato da mercoledì sera forti correnti settentrionali, si sposta oggi – venerdì – verso i Balcani con attenuazione del vento. Nel fine settimana un nuovo minimo di pressione scenderà dalla Francia verso le Baleari ma la nuvolosità associata interesserà solo marginalmente il N-Italia con prevalenza del sole.
LE PREVISIONI
Venerdì «ben soleggiato, limpido e ancora ventoso da Nord, soprattutto sulle Prealpi, fascia pedemontana e pianura occidentale fino a metà giornata. Attenuazione del vento nel pomeriggio. Sulla Lombardia orientale ancora passaggi nuvolosi, soprattutto al mattino».
Sabato «soleggiato, nel pomeriggio velature di nubi alte, via via più estese in serata. Asciutto. Nella notte lungo le Alpi nuvoloso e qualche fiocco di neve. Temperature massime in rialzo ma fresco all’alba, non esclusa qualche locale brinata».
Domenica «al mattino passaggi nuvolosi, lungo le Alpi qualche fiocco di neve, altrove asciutto. Sulle Prealpi ventilato da nord con locale rialzo termico per favonio. Nel pomeriggio più soleggiato ma con velature»
LA TENDENZA
Lunedì 30 e martedì 31: abbastanza soleggiato con passaggi nuvolosi. Asciutto. Probabilmente ancora ventilato da Nord. Temperature nella norma stagionale. Minime 6/8°C, massime 15/16°C.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Vezio su Ex Aermacchi Varese: lavori, vincoli, futuro. Ecco lo stato reale del cantiere e i prossimi passi
Guido30 su Lo sfogo di una madre di Gavirate: "È vietato giocare nei boschi?"
Antonio Siniscalchi su Il vento abbatte un enorme albero su via Caracciolo a Varese: strada chiusa
Gianlu su Gli specialisti del motocross d'epoca si sfidano per due giorni sulla pista della Malpensa
Emapalu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Gianlu su Riccardo Dalola in volata conquista la 57ª Varese-Angera
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.