Posizionata anche la seconda carrozza, la funicolare di Varese è tornata al suo posto

Con il posizionamento della seconda carrozza della funicolare di Varese nella mattina di giovedì 13, è terminato il divieto di transito e sosta sulla strada per il Sacro Monte, in Via Campo dei Fiori, all’altezza del ponticello.

Per riportare le due carrozze che dallo scorso mese di giugno erano in manutenzione, è stato infatti necessario chiudere la strada verso il sacro Monte per via dei grandi ingombri e della complessità dell’intervento: per effettuare il trasbordo è stata infatti utilizzata una autogru del peso di 60 tonnellate, fornita dalla ditta Polita di Legnano.

L’impianto della funicolare di Varese è fermo dal 4 dicembre dello scorso anno, e le due storiche cabine erano state rimosse – come detto – lo scorso giugno.Per effettuare i lavori di manutenzione, che servono per affrontare la revisione ventennale, Regione Lombardia ha appena stanziato 1.497.755 euro: gli interventi effettuati in questa fase hanno riguardato la revisione meccanica, l’installazione di nuovi impianti elettrici e nuovi sistemi di sicurezza, previsti dalla normativa.

Sono stati inseriti inoltre i nuovi caccia ostacoli e vetri posteriori rinnovati per consentire l’aerazione all’interno delle cabine stesse. Alcuni interventi infine sono stati apportati anche dal punto di vista estetico, con la verniciatura esterna delle carrozze.