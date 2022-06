Le cabine della funicolare del Sacro Monte vanno in officina

Sono dirette a un’officina di Chieti le cabine della funicolare del Sacro Monte rimosse questa mattina, martedì 14 giugno, da un’azienda che si occuperà della manutenzione.

Galleria fotografica Al restauro le vetture della funicolare del Sacro Monte 4 di 12

Le due vetture della funicolare del Sacro Monte sono state spostate, una questa mattina, una nel pomeriggio, per proseguire con i lavori di revisione dell’impianto che porta al borgo. Le due vetture verranno portate in officina per essere revisionati completamente, con interventi sulla parte elettronica e meccanica, oltre ad una riverniciatura. Per consentire lo svolgimento delle attività di spostamento, la strada via Campo dei Fiori è chiusa al transito dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 13.30 alle 16.30, all’altezza del ponticello dove la funicolare passa sopra la strada. Riescono a passare soltanto le biciclette.

Il lavoro, dicono i tecnici, si stanno svolgendo rapidamente e senza alcuna difficoltà. Ccm Finotello srl è l’azienda di impianto a fune che si occuperà della revisione. Avevano fatto un sopralluogo nei giorni scorsi e oggi sono partiti con celerità: le carrozze vengono fatte salire fino a metà corsa, nel tratto del ponte che passa sopra Campo dei Fiori, a quel punto una gru le preleva e le appoggia sul camion che le trasporterà in officina. I lavori di manutenzione alle cabine dureranno un paio di mesi.

L’impianto è fermo e inutilizzato dallo scorso 4 dicembre: a novembre era andato in pensione il vecchio caposervizio, il “signore della funicolare” Augusto Dotti e, a sostituirlo non è stato semplice. Il bando ha richiesto più tempo del previsto anche perché la funicolare è davvero vetusta e ha bisogno di una revisione profonda, ma ora la situazione si è sbloccata. L’azienda che si è aggiudicata il bando si occuperà dei lavori, delle verifiche, dei collaudi e del rilascio dell’autorizzazione a riprendere l’esercizio.

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, negli orari di chiusura della strada le corse della linea C termineranno in piazzale Montanari (Prima Cappella), senza raggiungere piazzale Pogliaghi (Sacro Monte).