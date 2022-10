“Vola” la prima carrozza, la funicolare di Varese torna sui suoi binari

E’ stata riportata sui suoi binari la prima delle due carrozze della funicolare di Varese. Con un lavoro che si è concluso intorno alle 11 di mattina. La prima parte del ritorno della funicolare dopo i lavori di manutenzione si è concluso.

Galleria fotografica Le carrozze della funicolare tornano al Sacro Monte di Varese 4 di 15

Per farlo è stato necessario chiudere la strada verso il sacro Monte all’altezza del ponticello della funicolare: per tutti, non solo per le auto. Durante il lavoro di trasbordo sono stati fermati anche alcuni ciclisti e camminatori che pensavano di essere “dispensati” dal divieto di transito. Per effettuare il trasbordo è stata necessaria una autogru del peso di 60 tonnellate, fornita dalla ditta Polita di Legnano.

L’impianto della funicolare di Varese è fermo dal 4 dicembre dello scorso anno 2021, e le due storiche cabine della funicolare erano state rimosse lo scorso giugno.

Per i lavori di manutenzione, che servono per affrontare la revisione ventennale, Regione Lombardia ha appena stanziato 1.497.755 euro: i lavori effettuati in questa fase hanno riguardato la revisione meccanica, l’installazione di nuovi impianti elettrici e nuovi sistemi di sicurezza, previsti dalla normativa Sono stati inseriti inoltre i nuovi caccia ostacoli e vetri posteriori rinnovati per consentire l’aerazione. Interventi infine anche dal punto di vista estetico, con la verniciatura esterna delle carrozze.

La prossima, e ultima, fase che prevede il divieto di transito e sosta sulla strada per il Sacro Monte, in Via Campo dei Fiori, all’altezza del ponticello è per Giovedì 13 Ottobre: la chiusura è prevista dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30.

Nei giorni e nelle ore previste, tutte le corse della linea C termineranno a piazzale Montanari, cioè all’altezza della prima Cappella, senza coincidenza per piazzale Pogliaghi, in cima al Sacro Monte. In questi due giorni, la corsa della C in partenza alle 13.28 da piazzale Pogliaghi verrà anticipata alle 13; la corsa in partenza alle 13.38 da piazzale Montanari (verso piazzale Pogliaghi) verrà anticipata alle 13.20.