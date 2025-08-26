I sindaci di Angera, Sesto Calende e Vergiate visitano la centrale operativa di Areu
La centrale dell'Agenzia regionale Emergenza Urgenza di Varese è una delle strutture territoriali che coordinano gli interventi di soccorso in Lombardia
Il sindaco di Angera Marcella Androni, la prima cittadina di Sesto Calende Elisabetta Giordani e il sindaco di Vergiate Daniele Parrino hanno visitato la centrale operativa di Areu (Agenzia regionale Emergenza Urgenza) a Varese martedì 26 agosto.
Gli amministratori sono stati ospiti dell’agenzia, osservando da vicino il lavoro degli operatori in una delle strutture territoriali, che si occupano di coordinare gli interventi di soccorso in caso di emergenze sanitarie in Lombardia.
«Ringrazio – ha scritto sul suo profilo social il sindaco di Vergiate Parrino al termine della visita – tutti gli operatori che lavorano per le nostre comunità e che ci aiutano a superare in modo tempestivo le diverse emergenze che quotidianamente ci troviamo ad affrontare».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Felice su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
fracode su Varese ancora in piazza per la Palestina: "Rompiamo il silenzio contro il genocidio"
Giuseppe Mantica su Un futuro nella musica per il cardiologo dell’ospedale di Gallarate Giovanni Gaudio in pensione a fine anno
Bustocco-71 su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.