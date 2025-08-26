Varese News

Varese Laghi

I sindaci di Angera, Sesto Calende e Vergiate visitano la centrale operativa di Areu

La centrale dell'Agenzia regionale Emergenza Urgenza di Varese è una delle strutture territoriali che coordinano gli interventi di soccorso in Lombardia

Generico 25 Aug 2025

Il sindaco di Angera Marcella Androni, la prima cittadina di Sesto Calende Elisabetta Giordani e il sindaco di Vergiate Daniele Parrino hanno visitato la centrale operativa di Areu (Agenzia regionale Emergenza Urgenza) a Varese martedì 26 agosto.

Gli amministratori sono stati ospiti dell’agenzia, osservando da vicino il lavoro degli operatori in una delle strutture territoriali, che si occupano di coordinare gli interventi di soccorso in caso di emergenze sanitarie in Lombardia.

«Ringrazio – ha scritto sul suo profilo social il sindaco di Vergiate Parrino al termine della visita – tutti gli operatori che lavorano per le nostre comunità e che ci aiutano a superare in modo tempestivo le diverse emergenze che quotidianamente ci troviamo ad affrontare».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.