Incidente sull’A8 a Legnano: soccorso un 38enne
Un uomo di 38 anni è stato soccorso questa mattina, sabato 9 agosto, perché rimasto ferito in un incidente accaduto sull’A8. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, avrebbe perso il controllo della sua vettura. L’auto si è quindi ribaltata sul tratto tra Legnano e il bivio A8 e A9.
Il fatto è accaduto alle 10.40 e sul posto è intervenuto anche il personale del 118. Il 38enne è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Legnano.
