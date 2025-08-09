Varese News

Archivio

Incidente sull’A8 a Legnano: soccorso un 38enne

Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale

ambulanza generica notte sos malnate

Un uomo di 38 anni è stato soccorso questa mattina, sabato 9 agosto, perché rimasto ferito in un incidente accaduto sull’A8. Secondo una prima ricostruzione dei fatti il conducente, per cause in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale, avrebbe perso il controllo della sua vettura. L’auto si è quindi ribaltata sul tratto tra Legnano e il bivio A8 e A9.

Il fatto è accaduto alle 10.40 e sul posto è intervenuto anche il personale del 118. Il 38enne è stato portato in codice giallo al pronto soccorso di Legnano.

di
Pubblicato il 09 Agosto 2025
Leggi i commenti

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.