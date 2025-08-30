La Coppa Italia apre la stagione: Varesina e Varese è un classico
Domenica 31 agosto all'Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore la sfida per il primo turno della Coppa di categoria. Le parole di Spilli - squalificato - e Ciceri
Dopo l’estate e il precampionato scocca l’ora della stagione di Serie D e, come ormai consuetudine, è la Coppa Italia a fare da succulento antipasto al campionato. Come avvenuto lo scorso anno il primo test ufficiale metterà di fronte Varesina e Varese, anche se quest’anno sarà l’Elmec Solar Stadium di Venegono Superiore a ospitare la gara in programma domenica 31 agosto (ore 15).
Le due formazioni hanno cambiato tanto rispetto alla passata stagione e anche per questo la gara di Coppa Italia sarà utile ai due club per avere una prima vera valutazione sul lavoro svolto sul mercato e sul campo.
QUI VARESINA
A presentare la gara sono le parole di mister Marco Spilli, che sarà sostituito in panchina dal suo vice Mavillo Gheller a causa della squalifica (4 giornate) dopo l’espulsione nel corso della gara dell’anno scorso per proteste. «Per noi è la prima gara ufficiale in casa, quindi ci teniamo a fare bene e a fare bella figura. Arriviamo a questa sfida dopo un mese, un mese e mezzo di lavoro intenso: ci siamo preparati con serietà e siamo soddisfatti del percorso fatto fin qui. È chiaro che non siamo ancora al top della condizione, come del resto non lo saranno i nostri avversari e le altre squadre in questa fase iniziale. La brillantezza nelle gambe dipende anche dai carichi di lavoro: in ritiro abbiamo spinto molto e per questo non saremo ancora al massimo, ma con l’inizio della partita questi aspetti passano in secondo piano. In campo entrambe le squadre vorranno vincere e daranno tutto. Non avremo a disposizione Costantino per un problema muscolare, ma il resto del gruppo è arruolabile e cercheremo di fare la nostra partita. Stiamo inserendo alcune novità: era previsto, volevamo fare cose diverse rispetto al passato, crescere dal punto di vista tattico e allo stesso tempo continuare sul piano fisico. In questi giorni stiamo aumentando l’intensità e riducendo i volumi di lavoro, e questo, nel giro di 15-20 giorni, dovrebbe portarci ad avere maggiore brillantezza. Un aspetto importante sarà la gestione della gara: non tutti hanno già i 90 minuti nelle gambe e con soli cinque cambi bisogna stare attenti. Fortunatamente il clima sarà dalla nostra parte: non farà troppo caldo e questo potrà aiutare i giocatori ad alzare un po’ l’intensità in campo».
QUI VARESE
Fa eco all’allenatore della Varesina il mister del Varese Andrea Ciceri, al debutto sulla panchina biancorossa. «Le emozioni sono quelle dell’esordio con questa maglia importante. Dopo le amichevoli, tutte di alto livello e con la giusta intensità, domani si apre un nuovo capitolo completamente diverso. Da parte mia ho tanta tanta curiosità nel vedere le risposte dei ragazzi con un appuntamento che cambia totalmente rispetto a quelli che abbiamo avuto fino a oggi. Sono estremamente soddisfatto di quanto abbiamo fatto fino a oggi per disponibilità, applicazione e maturità e domani vorrei vedere in campo il giusto atteggiamento, che non è mai mancato in tutte le amichevoli giocate. Mi aspetto una squadra che possa portare in campo comunque serenità, coraggio, entusiasmo, voglia di di divertirsi e di vincere».
DIRETTAVN
La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.
