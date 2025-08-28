Meteo, nuovi temporali venerdì pomeriggio e un po’ di sole sabato e domenica

Il Centro Geofisico Prealpino ha aggiornato il bollettino meteorologico nella serata di oggi, giovedì, riguardo la perturbazione proveniente dalle isole britanniche che ha già portato piogge significative, in particolare nella zona del Lago Maggiore e del Verbano, con accumuli che hanno raggiunto i 100 mm. (nella foto Camilla Galli)

Le precipitazioni sono previste continuare fino a sera, con una breve pausa prima di riprendere con rovesci temporaleschi venerdì pomeriggio.

Un miglioramento è atteso solo sabato pomeriggio, portando sole e temperature in aumento, ma un nuovo peggioramento è previsto per domenica sera e lunedì. I livelli dei laghi di Varese e Maggiore hanno già subito un notevole innalzamento, con il Lago Maggiore, risalito di 40 cm in un giorno, che potrebbe aumentare ulteriormente.