Punto da un calabrone a Quinzano, 73enne in rianimazione
Colpito da shock anafilattico, è stato trasferito in ospedale al Circolo
Un 73enne è finito in ospedale in “codice rosso” dopo esser stato punto da un insetto (probabilmente un calabrone) a Quinzano San Pietro, frazione di Sumirago.
È successo alle 15.20 di martedì pomeriggio, nella piccola zona commerciale di via Kennedy, la strada che da Quinzano va verso Jerago.
Sul posto sono intervenuti un’ambulanza dell’Sos Azzate e l’elisoccorso da Como: l’anziano è stato trasferito con il mezzo aereo all’ospedale di Circolo di Varese (foto d’archivio, di Alessandro Nardi).
Colpito da shock anafilattico, l’uomo aveva difficoltà respiratorie e, dopo il pronto soccorso, è stato trasferito in rianimazione.
