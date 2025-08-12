Varese News

Punto da un calabrone a Quinzano, 73enne in rianimazione

Colpito da shock anafilattico, è stato trasferito in ospedale al Circolo

Un 73enne è finito in ospedale in “codice rosso” dopo esser stato punto da un insetto (probabilmente un calabrone) a Quinzano San Pietro, frazione di Sumirago.

È successo alle 15.20 di martedì pomeriggio, nella piccola zona commerciale di via Kennedy, la strada che da Quinzano va verso Jerago.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza dell’Sos Azzate e l’elisoccorso da Como: l’anziano è stato trasferito con il mezzo aereo all’ospedale di Circolo di Varese (foto d’archivio, di Alessandro Nardi).

Colpito da shock anafilattico, l’uomo aveva difficoltà respiratorie e, dopo il pronto soccorso, è stato trasferito in rianimazione.

Redazione VareseNews
Pubblicato il 12 Agosto 2025
