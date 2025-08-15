Uno spazio in via Manzoni per i “Fazzoletti bianchi”
L’associazione che tutela i minori vittime di violenza sessuale amplia il suo impegno nel sostegno a chi affronta altre battaglie
Un angolo di via Manzoni a Luino, con alcune panchine e fili bianchi a richiamare il nome e il simbolo dell’associazione, diventa uno spazio di incontro e riflessione. È qui che Fazzoletti bianchi, realtà nata a Luino per affrontare il tema della violenza sessuale sui bambini, rafforza la propria presenza sul territorio.
A Luino nasce l’associazione “Fazzoletti bianchi” per la tutela dei minori contro violenze e abusi
L’associazione, come spiegano i fondatori, è nata per dare voce e supporto a un dramma «che colpisce un numero enorme di minori e che, purtroppo, è ancora avvolto da un silenzio diffuso».
Pur mantenendo come missione centrale la tutela dei bambini vittime di abusi, Fazzoletti bianchi ribadisce di non essere «né sorda né cieca» di fronte ad altre difficoltà sociali e a chi combatte battaglie diverse, offrendo ascolto e sostegno anche in quei casi.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.