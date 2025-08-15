Varese News

Varese Laghi

Uno spazio in via Manzoni per i “Fazzoletti bianchi”

L’associazione che tutela i minori vittime di violenza sessuale amplia il suo impegno nel sostegno a chi affronta altre battaglie

Generico 11 Aug 2025

Un angolo di via Manzoni a Luino, con alcune panchine e fili bianchi a richiamare il nome e il simbolo dell’associazione, diventa uno spazio di incontro e riflessione. È qui che Fazzoletti bianchi, realtà nata a Luino per affrontare il tema della violenza sessuale sui bambini, rafforza la propria presenza sul territorio.

A Luino nasce l’associazione “Fazzoletti bianchi” per la tutela dei minori contro violenze e abusi

L’associazione, come spiegano i fondatori, è nata per dare voce e supporto a un dramma «che colpisce un numero enorme di minori e che, purtroppo, è ancora avvolto da un silenzio diffuso».

Pur mantenendo come missione centrale la tutela dei bambini vittime di abusi, Fazzoletti bianchi ribadisce di non essere «né sorda né cieca» di fronte ad altre difficoltà sociali e a chi combatte battaglie diverse, offrendo ascolto e sostegno anche in quei casi.

Pubblicato il 15 Agosto 2025
