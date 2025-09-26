Escursione a piedi a Caronno Corbellaro e Morazzone con i “Viandanti del Lunedì”

La passeggiata, della lunghezza di 6 km, avrà come meta la Chiesa di San Celso, il cimitero di San Martino e l’azienda vinicola Cascina Ronchetto

VIANDANTI DEL LUNEDÌ: CAMMINI TRA CHIESE E AZIENDE AGRICOLE – 7° APPUNTAMENTO – LUNEDÌ 29 SETTEMBRE, ORE 9.30, A CARONNO CORBELLARO E MORAZZONE

Il settimo appuntamento della serie “Viandanti del lunedì” sarà il 29 settembre alle ore 9.30. La passeggiata, della lunghezza di 6 km, avrà come meta la Chiesa di San Celso, il cimitero di San Martino e l’azienda vinicola Cascina Ronchetto.

Seguiremo un percorso immerso nel parco RTO (Rile, Tenore, Olona) da Caronno Corbellaro a Morazzone, dai prati alle vigne. Partiremo dalla piccola frazione di Castiglione Olona, passando per l’antico cimitero di San Martino e la chiesetta dei Santi Nazaro e Celso, per ammirare la pace e la vista dal pianalto di Caronno Corbellaro, monumento naturale. Lungo sentieri e strade paesane, raggiungeremo Morazzone per conoscere la produzione di vini della Cascina Ronchetto.

L’appuntamento è gratuito.

Prenotazione obbligatoria, compilando il modulo bit.ly/viandantilunedì

L’appuntamento rientra nel programma “Viandanti del Lunedì”: consulta la locandina con tutte le passeggiate a questo link: bit.ly/locandine2025

Le escursioni di “Viandanti del Lunedì” sono gratutite grazie al finanziamento del Parco Pineta e dei Parchi Ate Insubria-Olona.

HAI BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI? Ci puoi contattare a eventi@parcopineta.it oppure 328.8377206.